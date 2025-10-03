Польша убедила США продать ей истребители F-35 вместе с новейшими ракетами

Польша продолжает вооружаться. Как сообщили в Министерстве обороны, Варшава убедила Вашингтон продать ей современные истребители F-35 вместе с новейшими ракетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша стала единственной страной, которая получила возможность приобрести такое оружие. Ракеты системы воздух-воздух сделают самолеты F-35 самыми оснащенными из всех в мире, поскольку только Польша и США будут иметь доступ к этой версии вооружения. Всего же Варшава закупила у Америки 35 самолетов пятого поколения, которые обошлись бюджету больше 4,5 миллиарда долларов. Первые F-35 начнут поступать на вооружение польской армии уже в 2026 году.