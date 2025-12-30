Петровский объяснил, в чём разница между Сталиным, Троцким и Горбачёвым

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда мы говорим о Советском Союзе, об истории. Может быть, это ничего и не значащие факты, а может быть, что-то и значащие, что Михаил Сергеевич Горбачев первый генсек, который родился после Великого Октября. То есть это чисто воспитанник, продукт системы.

Петр Петровский, политолог:

Я согласен, что тут был такой межпоколенческий разрыв. Но надо понимать, что проект перестройки Горбачева, это проект превращения Компартии в социал-демократическую партию, построения что-то наподобие шведского социализма и отказ от распространения идеи Великого Октября.

Ведь в чем разница была между Сталиным и Троцким? В том, что Сталин был прагматиком, и он понимал, что невозможно неустоявшемуся государству проводить активную внешнюю политику и продвигать революцию в другие страны. А Троцкому было плевать на это. Я не считаю, что он был адекватным человеком в этом плане.

А что Горбачев делает? Он говорит: а мы вообще отказываемся, мы становимся частью западной модели. Есть социал-демократическая партия Германии, есть социалистическая рабочая партия Швеции, ну и мы будем, КПСС будет такой же. Мы вольемся в западный мир, мы согласимся сначала ударить Лениным по Сталину, потом вот это все. И в конце этот формальный, оторванный, так называемый гуманизм. На базе этого либерального гуманизма у нас будет консенсус с Западом.

И вот они это хотели. Какую партию потом возглавляли Горбачев и Яковлев после распада Советского Союза? Социал-демократическая партия России. Это вы должны понимать. Вот они, ревизионисты, вот они как раз хотели этого.

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