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В Германии неизвестные похитили около 30 млн евро из хранилища банка

30 декабря 2025 19:43
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В Германии расследуют крупное ограбление. В немецком городе Гельзенкирхен из хранилищ одного из банков похитили 30 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступники проникли в здание через подземную парковку, проломили стену и получили доступ более чем к 3 тысячам сейфовых ячеек. Из-за инцидента пострадали более 2,5 тысяч клиентов. Сотни людей уже несколько дней толпами собираются у отделения в поисках информации о своих сбережениях. Личности подозреваемых до сих пор не установлены.

# Международная политика

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