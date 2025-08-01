Вопрос по «Орешнику» в Беларуси планируют закрыть до конца 2025-го – Путин

Место удивительной красоты – Валаам – крупнейший и, пожалуй, самый живописный остров на Ладожском озере в Карелии. Именно здесь встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Владимир Владимирович прямо сказал: в этом году мы в основном должны закончить эти процессы – строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем пока?

О защите рубежей союзного Отечества речь пошла уже во время общения с журналистами. Это вторая часть визита. Ойкумена военных аналитиков не исключает даже ядерное противостояние в мире. Слишком неспокойно. Но говорят о дуэли тактического оружия. «Орешник» – самый неуязвимый и эффектный ракетный комплекс. И может быть начинен разными зарядами. И это оружие сдерживания до конца года появится в Беларуси.

Владимир Путин, Президент России:

Нет. Первое, что хочу в этой связи сказать: у нас произведен первый серийный комплекс «Орешника», первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала. Второе, наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций. Сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем.

Александр Лукашенко:

Не скачем, мы делаем спокойно – нет такой необходимости бежать на опережение. Как только будут готовы не только позиции, это проще, вы как-то сказали: построить просто. Надо, чтобы боевые оснащения, заряды и ракеты – это недешево.

Владимир Путин:

И защитить ее, эту позицию.

Александр Лукашенко:

Да, надо защитить, конечно. Не переживайте за безопасность.

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