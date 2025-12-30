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Новости по тегу #Вокзал

Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет
30 декабря 2025 17:55

Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет

История минского ж/д вокзала – архитектор рассказал, почему этот объект уникальный
05 августа 2025 14:40

История минского ж/д вокзала – архитектор рассказал, почему этот объект уникальный

На минском ж/д вокзале есть несколько подземных уровней, которые недоступны обычным людям!
01 августа 2025 14:34

На минском ж/д вокзале есть несколько подземных уровней, которые недоступны обычным людям!

Автовокзал «Восточный» снова начнёт работу с 6 марта
03 марта 2020 17:24

Автовокзал «Восточный» снова начнёт работу с 6 марта

В Могилёве появился частный автовокзал
06 февраля 2020 16:03

В Могилёве появился частный автовокзал

Брестский железнодорожный вокзал признан лучшим в Беларуси
22 августа 2017 11:14

Брестский железнодорожный вокзал признан лучшим в Беларуси

«Вокзал – отчасти лицо города»: реконструкция двух вокзалов в Полоцке завершится ко Дню белорусской письменности
21 августа 2017 07:02

«Вокзал – отчасти лицо города»: реконструкция двух вокзалов в Полоцке завершится ко Дню белорусской письменности

Эскалаторы на железнодорожном вокзале заменят на новые
09 августа 2017 17:55

Эскалаторы на железнодорожном вокзале заменят на новые

Гомельский автовокзал, крупнейший в регионах Беларуси, открылся после реконструкции
11 сентября 2015 10:30

Гомельский автовокзал, крупнейший в регионах Беларуси, открылся после реконструкции

Минский железнодорожный вокзал признан самым чистым и благоустроенным в Беларуси
05 августа 2015 18:25

Минский железнодорожный вокзал признан самым чистым и благоустроенным в Беларуси

Автовокзал в Несвиже открылся после реконструкции
06 июля 2015 14:54

Автовокзал в Несвиже открылся после реконструкции

Железнодорожный вокзал в Минске: первые в стране теплые полы, принцип перевернутой пирамиды и нереализованные планы
15 марта 2015 10:11

Железнодорожный вокзал в Минске: первые в стране теплые полы, принцип перевернутой пирамиды и нереализованные планы