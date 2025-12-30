Новости по тегу #Вокзал

У одной из самых узнаваемых визитных карточек Минска сегодня, 30 декабря, 25-летний юбилей.
Вокзал Минск-Пассажирский – одно из красивейших современных сооружений белорусской столицы. Здание из стекла и мрамора имеет особое очарование. И главное, его внутренний механизм работает, как часы.
Вокзал станции «Минск-Пассажирский» – визитная карточка столицы. Отсюда начинают знакомство с городом гости, приезжающие в Минск по железной дороге.
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