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Минский железнодорожный вокзал признан самым чистым и благоустроенным в Беларуси

05 августа 2015 18:25
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Новости Беларуси. Минский железнодорожный вокзал признан самым чистым и благоустроенным в Беларуси по итогам республиканского смотра-конкурса. Удобный зал ожидания, качественный сервис и посадочные платформы с противоскользящим покрытием — ежегодные новинки не оставляют равнодушными жюри уже второй год подряд.

При выставлении оценок учитывались также архитектурная выразительность здания и качество обслуживания пассажиров. К слову,  ежесуточно со станции «Минск-Пассажирский» отправляется более 40 тысяч человек. А в 2014 году столичный вокзал стал местом встречи для 14 миллионов пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# общество # Вокзал

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