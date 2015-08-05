Новости Беларуси. Минский железнодорожный вокзал признан самым чистым и благоустроенным в Беларуси по итогам республиканского смотра-конкурса. Удобный зал ожидания, качественный сервис и посадочные платформы с противоскользящим покрытием — ежегодные новинки не оставляют равнодушными жюри уже второй год подряд.

При выставлении оценок учитывались также архитектурная выразительность здания и качество обслуживания пассажиров. К слову, ежесуточно со станции «Минск-Пассажирский» отправляется более 40 тысяч человек. А в 2014 году столичный вокзал стал местом встречи для 14 миллионов пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.