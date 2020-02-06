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В Могилёве появился частный автовокзал

06 февраля 2020 16:03
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Новости Беларуси. В Могилёве появился первый в нашей стране частный автовокзал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск в работу пассажирского терминала инициировали перевозчики, осуществляющие рейсы внутри страны.

В Могилёве появился частный автовокзал-1

Пока объект открыт только для пассажиров, желающих скоротать время до отправления маршрутки. Но, как только будет подписан полный пакет документов, предположительно через две недели, терминал начнёт обслуживать и перевозчиков. В здании будет работать билетная касса, расписание, санитарная зона и зона для отдыха, появится возможность попить кофе или чай.

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# Вокзал # Экономика # Фотофакт

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