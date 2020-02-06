В Могилёве появился частный автовокзал

Новости Беларуси. В Могилёве появился первый в нашей стране частный автовокзал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск в работу пассажирского терминала инициировали перевозчики, осуществляющие рейсы внутри страны.

Пока объект открыт только для пассажиров, желающих скоротать время до отправления маршрутки. Но, как только будет подписан полный пакет документов, предположительно через две недели, терминал начнёт обслуживать и перевозчиков. В здании будет работать билетная касса, расписание, санитарная зона и зона для отдыха, появится возможность попить кофе или чай.