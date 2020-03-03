Автовокзал «Восточный» снова начнёт работу с 6 марта

Открытие планируется уже 6 марта. Большой ремонт здесь не требовался, так как здание было законсервировано и кое-где сделали лишь косметические работы.

Новости Беларуси. Автовокзал «Восточный» после четырёхлетнего перерыва начнёт принимать пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вокзал будет задействован только на треть: это первый этаж административного здания и три электронных табло. Сюда будут прибывать междугородние и международные автобусы могилевского направления и городские, которые курсируют в Сосны, Сокол, а также в Стайки. Пассажирам такая новость понравилась.