Эскалаторы на железнодорожном вокзале заменят на новые

Новости Беларуси. Эскалаторы уходят на заслуженный отдых. На железнодорожном вокзале их заменят на новые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шесть подъёмников за 16 лет практически износились. Работу нескольких из них уже приостановили. На всё про всё – год. Для удобства пассажиров их будут ремонтировать поочерёдно. Больше всего времени понадобится на установку нового центрального эскалатора.