Эскалаторы на железнодорожном вокзале заменят на новые

Новости Беларуси. Эскалаторы уходят на заслуженный отдых. На железнодорожном вокзале их заменят на новые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Эскалаторы уходят на заслуженный отдых. На железнодорожном вокзале их заменят на новые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Шесть подъёмников за 16 лет практически износились. Работу нескольких из них уже приостановили. На всё про всё – год. Для удобства пассажиров их будут ремонтировать поочерёдно. Больше всего времени понадобится на установку нового центрального эскалатора.
Виктор Низохин, начальник станции «Минск-Пассажирский» Минского отделения Белорусской железной дороги:
К первой и вторым очередям относится замена эскалаторов, которые связывают цокольные и первые этажи вокзала, 3-я очередь строительства предусматривает замену центральных эскалаторов, фойе вокзала. Новое оборудование будет в полной мере обеспечивать безопасность в соответствии с требованиями соответствующих правил по обеспечении промышленной безопасности эскалаторов.