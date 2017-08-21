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«Вокзал – отчасти лицо города»: реконструкция двух вокзалов в Полоцке завершится ко Дню белорусской письменности

21 августа 2017 07:02
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Новости Беларуси. В День белорусской письменности, который отметят 2-3 сентября, Полоцк встретит гостей обновленными вокзалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожный вокзалам уже полностью завершен, а на автобусном пока еще продолжаются работы. Завершить их намерены уже к концу этой недели.

«Вокзал – отчасти лицо города»: реконструкция двух вокзалов в Полоцке завершится ко Дню белорусской письменности-1

Полностью перестроены билетные кассы, переделаны камера хранения и служебные помещения. Совершенно новым и нестандартным станет сам зал ожидания. Отметим, капитальный ремонт в здании не проводился с 1968 года.

«Вокзал – отчасти лицо города»: реконструкция двух вокзалов в Полоцке завершится ко Дню белорусской письменности-3

Татьяна Коробова, начальник автовокзала Полоцка:
Работники вокзала, автопарка, жители города переживали за этот факт. Потому что мы все осознаем, что это очень древний город. Город начинается с вокзала. Мы встречаем и туристов, и всех гостей нашего города. Конечно, мы считаем, что вокзал – это отчасти лицо города.

Ежедневно полоцкий автовокзал отправляет и принимает до 1,5 тысяч пассажиров и 150 рейсов – пригородных и междугородних.

# общество # Фотофакт # Вокзал

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