Гомельский автовокзал, крупнейший в регионах Беларуси, открылся после реконструкции

Новости Беларуси. Крупнейший в Беларуси региональный автовокзал обрел новое лицо. Ежедневно из Гомеля автобусными маршрутами выезжает не менее пяти тысяч человек по семистам маршрутам. Помимо внутренних республиканских пассажирам вокзала доступны международные рейсы в страны ЕС, а также в города Украины и России.

Современный облик вокзал приобрел в канун 873-летия города над Сожем. Реконструкция обошлась в сумму свыше 5 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Борисенко, директор гомельского объединения автовокзала ОАО «Гомельоблавтотранс»:

Гомельский автовокзал уже требовал каких-то ремонтных работ. Было принято решение «Гомельоблавтотрансом» о проведении в 2015 году реконструкции Гомельского автовокзала. На что было уделено особое внимание? Это замена асфальтного покрытия, так как оно уже было в неприглядном состоянии: были ямы, выбоины. Была заменена территория, где находится перрон.