Новости по тегу #Водоемы

Летний зной постепенно уходит, и уже не приходится искать спасения от изнуряющей жары у воды. Тем не менее отдых у водоемов остается популярным, а значит, вопросы безопасности по‑прежнему актуальны.
Главная цель такой инспекции – предупредить несчастные случаи и напомнить отдыхающим базовые правила безопасности. В центре особого внимания – дети.
Прокуратура напоминает: купаться можно только в разрешенных местах, лучше там, где дежурят спасатели.
Особое внимание уделяется безопасности: все водоемы прошли необходимые обследования.
Система фиксирует место происшествия и сразу же передает сигнал на спасательную станцию вместе с точными координатами.
Спасатели призывают быть максимально осторожными и по возможности вовсе отказаться от выхода на водоемы.
Из-за толстого слоя льда, подводным обитателям грозит серьезная опасность. Сейчас специалисты активно работают на всех водоемах района.
С июня на реке Наревка работают мелиораторы – впервые с уникальной миссией для Беларуси – вернуть реку в старое русло. Его установить удалось по многочисленному картографическому материалу, начиная с XIX века.
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