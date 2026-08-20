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Новости по тегу #Водоемы

В Вилейском районе продолжаются рейды безопасности на водоемах
20 августа 2026 09:10

В Вилейском районе продолжаются рейды безопасности на водоемах

Сотрудники МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по пляжам Минска
19 июля 2026 13:40

Сотрудники МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по пляжам Минска

За две недели на водоемах Беларуси погибли четверо детей – Генпрокуратура
29 июня 2026 08:31

За две недели на водоемах Беларуси погибли четверо детей – Генпрокуратура

В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха
03 июня 2026 07:28

В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха

На Цнянском водохранилище появится видеокамера со встроенным ИИ
28 мая 2026 07:00

На Цнянском водохранилище появится видеокамера со встроенным ИИ

ОСВОД предостерег от выхода на лед с наступлением весны и оттепели
27 февраля 2026 07:21

ОСВОД предостерег от выхода на лед с наступлением весны и оттепели

В Смолевичском районе запустили инициативу по спасению рыбы от замора
03 февраля 2026 07:15

В Смолевичском районе запустили инициативу по спасению рыбы от замора

В Беловежской пуще реализуют пилотный проект по восстановлению гидрологического режима реки
02 августа 2025 17:32

В Беловежской пуще реализуют пилотный проект по восстановлению гидрологического режима реки

Подготовку пляжей Минской области к купальному сезону завершат к 15 мая
04 мая 2022 13:59

Подготовку пляжей Минской области к купальному сезону завершат к 15 мая

Тело искали два дня. Рассказываем, почему переплывать реку в одиночку – плохая идея
27 июня 2021 19:50

Тело искали два дня. Рассказываем, почему переплывать реку в одиночку – плохая идея

«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе
27 июня 2021 19:39

«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике
27 июня 2021 19:31

Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике