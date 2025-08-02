В Беловежской пуще реализуют пилотный проект по восстановлению гидрологического режима реки
В Беларуси разрабатывают комплексный план для борьбы с обмелением и зарастанием водоемов. Климатические изменения вносят свои коррективы: реки становятся более мелкими, озера зарастают. Почти каждый восьмой водоем имеет участки обмеления или полностью пересохшего русла.
В Национальном парке «Беловежская пуща» реализуют масштабный проект по восстановлению гидрологического режима реки Наревка, которая протекает по заповедной зоне реликтового леса. В конце XIX века русло реки изменили под нужды лесозаготовителей, чтобы сплавлять товарную древесину к Балтийскому морю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последствия настигли потомков спустя полтора столетия – значительное снижение уровня воды – до полутора метров, изменение экосистемы и естественной среды обитания животных и птиц, в том числе краснокнижных.
С июня на реке Наревка работают мелиораторы. Впервые с уникальной миссией для Беларуси – вернуть реку в старое русло. Его установить удалось по многочисленному картографическому материалу, начиная с XIX века. Научные сотрудники национального парка провели масштабную исследовательскую работу.
Антон Кузьмицкий, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:
Учеными разработано научное обоснование, в которое вошли детальные изучения данной территории по растительности, гидрологии, животному миру. Был изучен обширный картографический материал из архивов и открытых источников, и далее был намечен трек движения русла будущий.
И хоть проект еще не завершен – готовность 80 % – уже видны первые результаты. Удалось поднять уровень воды в Наревке. Мелиораторы выполняют ювелирную работу по созданию так называемых «меандр» – естественных изгибов реки, чтобы замедлить отток.
Дмитрий Осипук, начальник участка Пружанского ПМС:
С помощью экскаватора сыплем земляную перемычку для того, чтобы старое русло не пошло по прежнему течению, а пошло по новому руслу. Такую работу выполняем впервые, что еще более подогревает интерес. Находимся в тесной связи с научными сотрудниками Беловежской пущи.
Благодаря усилиям ученых и мелиораторов на реке Наревка улучшится до 20 экологических показателей – от гидрологического баланса до кормовой базы редких птиц и животных. Завершить проект, стоимость которого превышает 370 тысяч рублей, планируют к сентябрю 2025 года.