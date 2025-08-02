В Беловежской пуще реализуют пилотный проект по восстановлению гидрологического режима реки

В Беларуси разрабатывают комплексный план для борьбы с обмелением и зарастанием водоемов. Климатические изменения вносят свои коррективы: реки становятся более мелкими, озера зарастают. Почти каждый восьмой водоем имеет участки обмеления или полностью пересохшего русла.

В Национальном парке «Беловежская пуща» реализуют масштабный проект по восстановлению гидрологического режима реки Наревка, которая протекает по заповедной зоне реликтового леса. В конце XIX века русло реки изменили под нужды лесозаготовителей, чтобы сплавлять товарную древесину к Балтийскому морю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последствия настигли потомков спустя полтора столетия – значительное снижение уровня воды – до полутора метров, изменение экосистемы и естественной среды обитания животных и птиц, в том числе краснокнижных.