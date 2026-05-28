На Цнянском водохранилище появится видеокамера со встроенным ИИ

С наступлением купального сезона в Минске усилены меры безопасности на водоемах. Так, на одном из столичных пляжей дежурство будет нести искусственный интеллект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Цнянском водохранилище в тестовом режиме запустят умную камеру, которая способна мгновенно распознать тонущего человека. Система фиксирует место происшествия и сразу же передает сигнал на спасательную станцию вместе с точными координатами. Это позволит сотрудникам ОСВОД реагировать еще быстрее – особенно в ситуациях, когда счет идет буквально на секунды.

Дмитрий Матюшко, председатель Минской городской организации ОСВОД:

На пляжах нашего города установлено 12 спасательных вышек. Это именно те места, в которых они требуют свое нахождение. Где спасателям нужно смотреть поверх голов наших отдыхающих. На этот сезон у нас заработали 20 сезонных спасательных постов. На каждый пост мы набрали по пять человек.

В Минске к летнему сезону подготовили 23 пляжные зоны, на 22 из которых разрешено купание. Нагрузка на городские водоемы в жаркие дни возрастает, поэтому спасательные службы усиливают контроль и делают ставку на максимально быстрое реагирование в экстренных ситуациях.