Прямой эфир

Провели учения и отработали оказание помощи на воде. Сотрудники МЧС и ОСВОД патрулируют водоёмы Минска

24 июня 2021 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС совместно с ОСВОД проводят рейды на водоемах города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Провели учения и отработали оказание помощи на воде. Сотрудники МЧС и ОСВОД патрулируют водоёмы Минска-1

В большинстве случаев минчане соблюдают требования, однако по-прежнему популярными нарушениями остаются купание в запрещенных местах и распитие спиртных напитков. Более 80 работников МЧС и ОСВОД усиленно патрулируют места отдыха. На Комсомольском озере спасатели провели учения и отработали действия в случае необходимости оказания помощи в реальной ситуации.

Провели учения и отработали оказание помощи на воде. Сотрудники МЧС и ОСВОД патрулируют водоёмы Минска-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Работники МЧС и работники ОСВОД находятся сейчас в режиме повышенной готовности. На базе подразделений МЧС создано семь групп спасения на водах, которые находятся в максимально близком расположении от водоемов и готовы оперативно реагировать в случае возникновения водной тревоги и необходимости оказания помощи на воде. Важно, чтобы жители помнили и знали, как вести себя в жару и на водоеме.

Провели учения и отработали оказание помощи на воде. Сотрудники МЧС и ОСВОД патрулируют водоёмы Минска-7

Об опасности купания на неохраняемых водоемах проинструктировали 500 человек, в том числе 150 детей.

# Водоемы # общество # Ольга Мельченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пока обстановка не стабилизируется. Запрет на посещение лесов введён в 19 районах Минской области
24 июня 2021 13:49

Пока обстановка не стабилизируется. Запрет на посещение лесов введён в 19 районах Минской области

Вода, огнетушитель и сердечные капли. Что ещё должно быть в машине в сильную жару? Советы ГАИ
24 июня 2021 13:37

Вода, огнетушитель и сердечные капли. Что ещё должно быть в машине в сильную жару? Советы ГАИ

Нельзя повторять перед сном. Рассказываем, как получить на ЦТ 100 баллов
24 июня 2021 13:15

Нельзя повторять перед сном. Рассказываем, как получить на ЦТ 100 баллов