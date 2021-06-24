Провели учения и отработали оказание помощи на воде. Сотрудники МЧС и ОСВОД патрулируют водоёмы Минска

В большинстве случаев минчане соблюдают требования, однако по-прежнему популярными нарушениями остаются купание в запрещенных местах и распитие спиртных напитков. Более 80 работников МЧС и ОСВОД усиленно патрулируют места отдыха. На Комсомольском озере спасатели провели учения и отработали действия в случае необходимости оказания помощи в реальной ситуации.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Работники МЧС и работники ОСВОД находятся сейчас в режиме повышенной готовности. На базе подразделений МЧС создано семь групп спасения на водах, которые находятся в максимально близком расположении от водоемов и готовы оперативно реагировать в случае возникновения водной тревоги и необходимости оказания помощи на воде. Важно, чтобы жители помнили и знали, как вести себя в жару и на водоеме.