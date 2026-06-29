За две недели на водоемах Беларуси погибли четверо детей – Генпрокуратура

В разгар купального сезона в стране участились трагедии на водоемах. Количество гибели детей от утопления выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси Виктории Финевич, с начала 2026 года утонули шесть детей.

Виктория Финевич, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Только за последние две недели на водоемах погибло четверо несовершеннолетних, в том числе из-за недосмотра взрослых, которые должным образом не следили за местонахождением детей и не контролировали их поведение.

Например, в Брестской, Минской и Могилевских областях на водоемах утонули три подростка. Они находились в компании друзей без сопровождения взрослых и нарушили элементарные правила безопасного поведения на воде. В Витебской области 13-летний мальчик утонул, когда пытался достать мяч из пруда во дворе дома. Чтобы избежать подобных трагедий, Генеральная прокуратура просит родителей организовать досуг для своих детей, не допускать их нахождение на водоемах без присмотра взрослых и постоянно напоминать им о правилах поведения на воде.

Даже кратковременное оставление ребенка без внимания может стоить ему жизни. Прокуратура напоминает: купаться можно только в разрешенных местах, лучше там, где дежурят спасатели. Необходимо ограничить доступ малышей к воде на придомовых и дачных участках – к трагедии может привести даже минута без внимания.