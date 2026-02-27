ОСВОД предостерег от выхода на лед с наступлением весны и оттепели

В Минской городской организации ОСВОД напоминают: выход на лед сейчас становится все опаснее. За последние дни толщина ледового покрова на водоемах значительно снизилась, появились промоины. Оттепель стремительно ослабляет лед и резко повышает риск провалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели призывают быть максимально осторожными и по возможности вовсе отказаться от выхода на водоемы. Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление, а значит, лед будет таять еще быстрее, становясь хрупким и непредсказуемым. В ОСВОД подчеркивают: сейчас безопасность должна быть абсолютным приоритетом.

Организация напоминает и о правилах поведения. Даже если визуально кажется, что лед крепкий, это может быть иллюзией. Зимняя рыбалка, прогулки, катание на коньках – все это в нынешних условиях может закончиться трагедией. Спасатели просят донести эту информацию до детей, родителей, знакомых и самим не рисковать. Если вы видите, что кто-то выходит на лед, не оставайтесь в стороне: предупредите человека об опасности. А при необходимости сразу сообщайте в экстренные службы. Внимательность и ответственность сейчас – лучший способ предотвратить несчастные случаи.