В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха. Особое внимание уделяется безопасности: все водоемы прошли необходимые обследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Клецком районе определены три официальных места для купания. Водолазная служба проверила дно акватории, а санэпидемстанция взяла пробы воды на качество. Выставлены буи, зоны купания разделены по глубине. Для самых маленьких оборудован специальный огороженный участок, где дети находятся под присмотром родителей.

Сергей Соколовский, председатель Клецкой районной организации ОСВОД:

Зона для более старших – глубина до 1,20, не глубже. И третья зона купания, где большие буи выставлены на водоеме, – это уже глубина до 1,80. Это для взрослых, которые умеют плавать. Мы укомплектованы штатом спасателей наших, матросов-спасателей. Матросы все прошли медицинское обследование, прошли медицинскую подготовку.

Также в Минской области предприятиями ЖКХ на пляжах было установлено почти 120 теневых навесов и беседок и около 300 урн.