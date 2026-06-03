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В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха

03 июня 2026 07:28
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В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха. Особое внимание уделяется безопасности: все водоемы прошли необходимые обследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха-2

В Клецком районе определены три официальных места для купания. Водолазная служба проверила дно акватории, а санэпидемстанция взяла пробы воды на качество. Выставлены буи, зоны купания разделены по глубине. Для самых маленьких оборудован специальный огороженный участок, где дети находятся под присмотром родителей.

В Минской области подготовлены 108 разрешенных для купания пляжей и мест отдыха-4

Сергей Соколовский, председатель Клецкой районной организации ОСВОД:
Зона для более старших – глубина до 1,20, не глубже. И третья зона купания, где большие буи выставлены на водоеме, – это уже глубина до 1,80. Это для взрослых, которые умеют плавать. Мы укомплектованы штатом спасателей наших, матросов-спасателей. Матросы все прошли медицинское обследование, прошли медицинскую подготовку.

Также в Минской области предприятиями ЖКХ на пляжах было установлено почти 120 теневых навесов и беседок и около 300 урн.

# Водоемы Беларуси # Водоемы

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