Подготовку пляжей Минской области к купальному сезону завершат к 15 мая

Новости Беларуси. К купальному сезону в Минской области готовят 100 зон массового отдыха у воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На пляжах установлены новые раздевалки, шезлонги, теневые навесы, малые архитектурные формы.

Остались последние штрихи. В Мядельском районе оборудовано свыше 30 зон массового купания. Сейчас ведется очистка берега от инородных предметов, проводится покраска оборудования, в том числе кабин для переодевания и шезлонгов. Также устанавливают дополнительные информационные стенды. К купальному сезону пляжи обеспечены оборудованием для досуга и современной спасательной техникой. Подготовку завершат к 15 мая.

Дмитрий Дамшель, начальник Мядельской спасательной станции:

У нас в Мядельском районе 11 пляжей, они все уже практически подготовлены к приему граждан отдыхающих. Осталось по мелочи где-то подкрасить, где-то что-то сделать. Есть еще 20 мест отдыха у воды. Там все обеспечено современным оборудованием, в том году был закуплен новый катер. И мы готовы оказать [помощь – прим. ред.] терпящим бедствие на воде в любое время.