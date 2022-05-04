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Подготовку пляжей Минской области к купальному сезону завершат к 15 мая

04 мая 2022 13:59
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Новости Беларуси. К купальному сезону в Минской области готовят 100 зон массового отдыха у воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На пляжах установлены новые раздевалки, шезлонги, теневые навесы, малые архитектурные формы.  

Подготовку пляжей Минской области к купальному сезону завершат к 15 мая-1

Остались последние штрихи. В Мядельском районе оборудовано свыше 30 зон массового купания. Сейчас ведется очистка берега от инородных предметов, проводится покраска оборудования, в том числе кабин для переодевания и шезлонгов. Также устанавливают дополнительные информационные стенды. К купальному сезону пляжи обеспечены оборудованием для досуга и современной спасательной техникой. Подготовку завершат к 15 мая.  

Подготовку пляжей Минской области к купальному сезону завершат к 15 мая-4

Дмитрий Дамшель, начальник Мядельской спасательной станции:
У нас в Мядельском районе 11 пляжей, они все уже практически подготовлены к приему граждан отдыхающих. Осталось по мелочи где-то подкрасить, где-то что-то сделать. Есть еще 20 мест отдыха у воды. Там все обеспечено современным оборудованием, в том году был закуплен новый катер. И мы готовы оказать [помощь – прим. ред.] терпящим бедствие на воде в любое время.  

Подготовку пляжей Минской области к купальному сезону завершат к 15 мая-7

В очередной раз сотрудники ОСВОДа напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Только в 2022 году в Мядельском районе на воде было спасено три человека.  

# Водоемы # общество # Дмитрий Дамшель # Фотофакт

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