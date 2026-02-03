В Смолевичском районе запустили инициативу по спасению рыбы от замора. Ежегодный марафон в эту зиму особенно актуален, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за толстого слоя льда, подводным обитателям грозит серьезная опасность. Сейчас специалисты активно работают на всех водоемах района. Представители инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с сотрудниками лесхоза уже проделали около 10 лунок только на Смолевичском водохранилище.

Ольга Мартинович, главный специалист Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Бурятся лунки, и в лунки вставляются снопы, созданные из полых, так называемых, дышащих растений. Это, например, камыш, рогоз. Даже если лунка замерзнет, то все равно кислород будет поступать через эти растения в воду. Таких лунок на водном объекте делается в среднем 5-6 на гектар.

Акция «Сделаем лунки – спасем рыбу от замора!» продлится до конца зимы, к ней может присоединиться любой желающий.