Из Свислочи и Слепянской водной системы вывезли 100 кубометров водной растительности

Новости Беларуси. Уже 100 кубометров водной растительности вывезено со Свислочи и объектов Слепянской водной системы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Плавающие комбайны водоканала работают на воде с начала июня. Механизированный покос поможет улучшить эстетику водных просторов столицы.