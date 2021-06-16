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Из Свислочи и Слепянской водной системы вывезли 100 кубометров водной растительности

16 июня 2021 14:27
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Новости Беларуси. Уже 100 кубометров водной растительности вывезено со Свислочи и объектов Слепянской водной системы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Плавающие комбайны водоканала работают на воде с начала июня. Механизированный покос поможет улучшить эстетику водных просторов столицы.

Из Свислочи и Слепянской водной системы вывезли 100 кубометров водной растительности-1

Среди объектов, которым уделяется первоочередное внимание, – Свислочь в районе парка Горького, Комсомольское озеро, Цнянское водохранилище, пляжи, которые выбирают для отдыха минчане. Ежегодно за сезон работники водоканала вывозят около 400 кубометров растительности. Сезон механизированной уборки на воде продлится до конца сентября.

# Водоемы # общество # Фотофакт

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