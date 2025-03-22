Перцов: реваншистские настроения у тех, кто приходил на нашу землю, по-прежнему присутствуют

В Беларуси вспоминают о трагедии, вобравшей в себя горе и боль сотен сожженных деревень. Ровно 82 года назад нацисты уничтожили Хатынь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с особым вниманием и уважением сохраняют память о трагических событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны. И белорусы не готовы мириться с манипуляциями и агрессивными нацистскими высказываниями в свой адрес и продолжают чтить память тех, кто отдал жизнь за мирное будущее.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы где-то жили в каких-то представлениях о том, что установился тот самый мирный баланс во всем цивилизованном мире. Что-то можно опустить, о чем-то можно забыть во имя выстраивания добрососедских отношений. Мы заблуждались. Реваншистские настроения у тех, кто по-прежнему нас считает недочеловеками, у детей, у потомков, у внуков тех, кто приходил на нашу землю и уничтожал мирных людей, по-прежнему присутствует, никуда это не делось.

Бесчеловечной фашистской жестокости нет и не может быть оправдания. Об этом важно знать и помнить. Невосполнимая утрата прошлого – урок для всех последующих поколений.