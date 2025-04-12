Перцов: белорусы с особым трепетом относятся к каждому воинскому захоронению и обелиску

В нашей стране вниманием не обделены даже самые скромные памятники защитникам. Сегодня у мемориала «выросли» 80 деревьев – молоденькие туи и дубы.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы всегда с особым трепетом, вниманием относимся даже к самому маленькому обелиску, воинскому захоронению, могиле неизвестного солдата, ухаживаем. Это отмечают и наши коллеги по Содружеству Независимых Государств. У нас эта работа была всегда.

Уже после субботника представители Администрации Президента возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Памятник в деревне Маньковщина возведен в честь 113 земляков и родственников жителей Яршевичского сельсовета, погибших в годы Великой Отечественной войны.