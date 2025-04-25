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Реализацию молодёжной политики обсудили в Бресте на заседании горисполкома

25 апреля 2025 17:41
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Будущее нашей страны зависит от молодежи, а потому нужно создавать условия, чтобы юноши и девушки хотели учиться, работать и строить семьи в Беларуси. Чтобы этого достичь, нужно говорить с современным поколением на одном языке. Молодежная политика должна быть без формализма. Об этом 25 апреля в Бресте на заседании горисполкома заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Выстроить работу с помощью множества цифр и скучных отчетов не получится. Формальные мероприятия и шаблонные подходы просто не найдут отклика. Искать методы коммуникации и не только – на этом должно быть сфокусировано внимание местных властей. Задача государства – обеспечить сразу несколько важных факторов: достойное образование, возможность трудоустройства в родном городе, служебное жилье. А в будущем возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Все это способствует закрепляемости молодежи на местах. Владимир Перцов подчеркнул необходимость корректировки работы в регионе с учетом реальных проблем и точек роста. 

Реализацию молодёжной политики обсудили в Бресте на заседании горисполкома-2

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Молодежь у нас, как говорят модным словом, «трушная». Все, что взаправду, все, что им интересно и соответствует реализации их интересов, ими воспринимается. Вся коммуникация, которая идет через понятные им средства, главным образом мобильные телефоны, им понятна и доступна. И если мы будем идти по этому пути, успех реализации молодежной политики, а значит, и будущего нашего государства, нам обеспечен. 

К слову, в прошлом году Брест носил звание молодежной столицы Беларуси. Город стал главной площадкой для реализации инновационных проектов. Ребята активно участвовали в сотнях мероприятий, в том числе строительстве Республиканского патриотического центра в Брестской области. Работы по его первой очереди завершены, и в мае центр готовится принять смену воспитанников. 

# Владимир Перцов # Молодежь Беларуси

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