Реализацию молодёжной политики обсудили в Бресте на заседании горисполкома

Будущее нашей страны зависит от молодежи, а потому нужно создавать условия, чтобы юноши и девушки хотели учиться, работать и строить семьи в Беларуси. Чтобы этого достичь, нужно говорить с современным поколением на одном языке. Молодежная политика должна быть без формализма. Об этом 25 апреля в Бресте на заседании горисполкома заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выстроить работу с помощью множества цифр и скучных отчетов не получится. Формальные мероприятия и шаблонные подходы просто не найдут отклика. Искать методы коммуникации и не только – на этом должно быть сфокусировано внимание местных властей. Задача государства – обеспечить сразу несколько важных факторов: достойное образование, возможность трудоустройства в родном городе, служебное жилье. А в будущем возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Все это способствует закрепляемости молодежи на местах. Владимир Перцов подчеркнул необходимость корректировки работы в регионе с учетом реальных проблем и точек роста.