Инновации в АПК – Владимир Перцов ознакомился с разработками студентов Гродненского аграрного вуза

Значимость аграрных профессий, осознанный выбор будущего и вопросы сохранения здоровья и создания семьи. Эти темы обсудили студенты и преподаватели Гродненского аграрного университета на встрече с заместителем главы Администрации Президента Владимиром Перцовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой разговор о насущных, человеческих темах – возможность для молодых людей не только получить ответы на вопросы, но и узнать мнение авторитетного спикера, а порой и получить совет.
Сельскому хозяйству, когда в стране делается ставка на развитие АПК, как никогда нужны кадры – продвинутые, знающие свое дело. И такие готовят в стенах университета. Конечно, люди, как говорят о них, от земли, не так подвержены различным негативным тенденциям. Вместе с тем, лишним не будет напомнить о том, что может нести угрозу здоровью и поломать судьбу. Вредные привычки – не то, что позволяет полноценно жить, быть полезным своей семье, обществу и экономике. Владимир Перцов предложил студентам не поддаваться влиянию моды и толпы.
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Слава Богу, здесь молодежь, которая уже с молодых лет приучена к труду, понимает, что такое работа, что такое нелегкий сельскохозяйственный труд, поэтому в меньшей степени они поддаются на всевозможные рекламные объявления в интернете о быстром заработке, о вот этом преступном рекрутинге в распространении наркотических и других вредных веществ. Здесь этого меньше, но такая проблема есть. Мы, к сожалению, теряем достаточно большое количество молодых людей, которые попадаются, в том числе и на закладках, выполняя эти работы. И жизнь таких молодых людей поломана навсегда. И для того, чтобы предупредить, нужно встречаться, и нужно беседовать, наглядно доказывать, показывать и убеждать.
Также Владимир Перцов ознакомился с выставкой достижений аграрного вуза. На ней представили перспективные студенческие проекты, а также инновационные разработки в сфере АПК. Например, двухметровый дрон, который с воздуха помогает обрабатывать поля.