Инновации в АПК – Владимир Перцов ознакомился с разработками студентов Гродненского аграрного вуза

Значимость аграрных профессий, осознанный выбор будущего и вопросы сохранения здоровья и создания семьи. Эти темы обсудили студенты и преподаватели Гродненского аграрного университета на встрече с заместителем главы Администрации Президента Владимиром Перцовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой разговор о насущных, человеческих темах – возможность для молодых людей не только получить ответы на вопросы, но и узнать мнение авторитетного спикера, а порой и получить совет.

Сельскому хозяйству, когда в стране делается ставка на развитие АПК, как никогда нужны кадры – продвинутые, знающие свое дело. И такие готовят в стенах университета. Конечно, люди, как говорят о них, от земли, не так подвержены различным негативным тенденциям. Вместе с тем, лишним не будет напомнить о том, что может нести угрозу здоровью и поломать судьбу. Вредные привычки – не то, что позволяет полноценно жить, быть полезным своей семье, обществу и экономике. Владимир Перцов предложил студентам не поддаваться влиянию моды и толпы.