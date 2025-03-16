Рекорд форума, евразийская «пятёрка» и поезд с писателями – чем ещё запомнилась книжная выставка-ярмарка?

В наш прагматичный век в Беларуси остается место и для высокого. Это о Минской книжной ярмарке, которая давно носит статус международной и в 2025 году собрала на одной площадке несколько десятков государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот раз главные действующие лица выставки – страны ЕАЭС. А в Минск писатели и издатели прибывали целыми поездами. С собой они везли все лучшее. Это литературные новинки и признанные фолианты, через которые можно лучше узнать страну, народ и культуру.

Вообще, как отметил Владимир Перцов, книга в наши дни – надежный канал коммуникации между поколениями и эпохами, где содержатся истинные знания и факты, которые не перепишешь и не удалишь в один клин. Что позволяет сохранить и передать историческую правду и наши духовные ценности. Что пишут и что читают белорусы, с кем совпадают наши литературные вкусы и какие рукописи не горят? На книжную выставку отправилась Алеся Иванова.

Нутрициологи говорят – мы то, что мы едим. Публицисты говорят – мы то, что читаем. Пища для ума во все времена была важна. И с этим у белорусов, как показывает статистика, проблем нет. В 2025 году Международный форум побил все рекорды – за первые три дня его посетили свыше 36 тысяч человек.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента:

Приходят достаточно молодые люди с соответствующими котомками и авоськами, покупают, поскольку у нас выставка-ярмарка, книги. И покупают не только легкое чтиво в мягком переплете, но покупают достаточно серьезные книги в твердой обложке.

Андрей Кондрашов, генеральный директор ТАСС:

Мы сколько угодно можем тратить время на бесконечное чтение новостей. Мы же все ловцы новостей, мы не вылезаем из наших гаджетов. Но в этих гаджетах нет произведений, в которых есть законченная грамотная композиция, которой учат. На книжные позывные в белорусскую столицу слетелись гости из более чем двух десятков стран. Особое внимание – евразийской «пятерке». Впервые коллективный стенд стран – участниц ЕАЭС стал центральным экспонентом выставки. На протяжении разных дней свои культурные и литературные традиции представляли Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан. От Азии до Латинской Америки – какие книги представлены на международной выставке в Минске?

Освобождение Беларуси и 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной – на Минском форуме эти темы стали ключевыми. Произведения классиков и современников, стихи, проза, документалистика. На стендах зарубежных и впервые – региональных – не только изданные недавно книги, но и фондовые издания первых послевоенных лет. Что можно увидеть, услышать и купить на Международной книжной выставке-ярмарке в Минске? Рассказываем Сразу два проекта, посвященных мужеству белорусского народа, представил Университет гражданской защиты МЧС. Интерактивная выставка «Дети войны» повествует о трагической судьбе маленьких белорусов. Воспоминания, архивные документы, фотографии и артефакты, найденные в местах массовых захоронений. Сенсорные экраны и аудиогиды помогают посетителям проникнуться до мурашек событиями военного лихолетья.

Анна Дробышевская, курсант Университета гражданской защиты МЧС:

Именно дети также внесли вклад в эту Победу. Они не сдавались, а помогали в быту по уходу за ранеными, расклеивали листовки и плакаты. За время войны было уничтожено 166 855 детей. Общая история и взгляды на будущее – у белорусов традиционно с партнерами по Союзу. Из Санкт-Петербурга в Минск на «книжном поезде» прибыли более полусотни популярных писателей и публицистов. Российских авторов на белорусской земле встретили традиционным караваем. Из Санкт-Петербурга в Минск прибыли более 500 писателей, литераторов и публицистов из России