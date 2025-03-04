В Гомеле проходит заседание коллегии комитета идеологической работы и по делам молодёжи исполкома

Важное значение в современных условиях имеет информационная безопасность. Фейки в Cети становятся одним из главных инструментов манипуляции людьми. Акцент на этом сделал Владимир Перцов. Заместитель главы Администрации Президента принял участие в заседании коллегии комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданный здесь аналитический центр позволяет быстро реагировать на различные вбросы, что особо актуально в приграничном регионе. Вместе с тем электоральный период выявил ниши роста, на которые нужно обратить внимание в этом году. Важно наладить работу с индивидуальными предпринимателями и частными предприятиями, с теми, кто ведет домашнее хозяйство и не задействован в экономике. Все они являются гражданами нашей страны и участвуют во всех общественных процессах.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Нужно сфокусироваться на оценке результата проводимой работы. Поскольку в идеологической вертикали пока таких критериев нет, но один из вариантов – это оценивать контакт, оценивать охват с теми группами, о которых я говорил немного ранее. Применять новые методы взаимодействия, в том числе и цифровые платформы, в которых все больше и больше прибывают наши граждане, они удобны для них.

Важно, чтобы по любым вопросам – коммунальным, бытовым, социальным – люди обращались в группы, которые будут модерироваться органами власти или СМИ. Ведь проигранная информационная повестка – это проигранная история власти на местах, подчеркнул Владимир Перцов. Поэтому идеологический актив региона и журналисты должны держать руку на пульсе в режиме нон-стоп.