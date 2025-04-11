Перцов: Директива №12 была принята вовремя, учитывая количество угроз идеологического характера

Прежде четкого алгоритма не было, отметил Владимир Перцов, руководствовались, например, количеством проведенных встреч, массовых мероприятий и присутствующих на них людей. Подобный подход не позволял оценить эффективность идеологической работы, а значит, улучшить ее. Что делать необходимо, учитывая, что сегодня гибридные войны ведутся с целью перепрограммировать, убедить людей в удобных для того или иного государства ценностях и нарративах. Владимир Перцов подчеркнул, что Директива № 12 была принята вовремя, учитывая, что угроз идеологического характера становится только больше.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В идеологической работе мы до сегодняшнего дня руководствовались документами 2003-2004 годов. Естественно, с той поры утекло много времени, и, наверное, те подходы, которые были тогда, они были правильные, но, к сожалению, сейчас уже другие методы, другие скорости, другая обстановка и внутри, и снаружи нашей страны. Нельзя сказать, что ничего не делалось, особенно последние пять лет идеологической вертикали наработали определенные подходы, которые и легли в основу Директивы № 12, подписанной главой государства. И нам нужно было только систематизировать и положить их на бумагу для того, чтобы они стали документальной основой для работы всех, кто занимается идеологией. К тому же, вы знаете, от региона к региону подходы к организации идеологической работы были очень разные. Нам в этом документе удалось определить идейные ценностные ориентиры, во-первых, белорусского государства, определить цели, которые мы должны достигнуть, и, самое главное, пути реализации идеологии белорусского государства для каждой конкретной сферы.

Директива – это указ программного характера, который станет подспорьем для каждого, кто задействован в идеологической работе. В ней прописаны достаточно понятные критерии оценки и критерии субъекта и объекта осуществления идеологии. Прямо прописано, что идеологическая работа распространяется на все субъекты хозяйствования Республики Беларусь независимо от формы собственности.

Как вы понимаете, до недавнего времени на местах идеологи не могли зайти в те трудовые коллективы, которые были частные. Это были препоны со стороны руководителей либо учредителей данных организаций. Что греха таить, там невозможно было создать даже профсоюзную организацию, которая должна была бы отстаивать интересы трудящихся. Тем более, что там работают наши люди, которые участвуют в общественной жизни, избирательных кампаниях, граждане нашей страны.

Поэтому и там должна осуществляться идеология, идеология белорусского государства. Ну и ответственность за реализацию идеологии белорусского государства персонально несут руководители предприятий и руководители отрасли, что тоже прописано в директиве.

Будем идти от жизни, но наше время вчера. Мы не имеем права упустить ни одного дня, ни одного месяца, поскольку, как вы понимаете, от нашей страны не отстанут. Не отстанут от всех слоев населения наши оппоненты. Они стремятся воздействовать, особенно на молодежь, посредством современных средств массовой коммуникации, донося туда свои нарративы, лживые нарративы, которые формируют у людей ненависть, в том числе к своему государству, истории, к своему руководству. И в этой борьбе, противостоянии лага в три месяца, полгода у нас быть не может. Потому что это противостояние идет здесь и сейчас.