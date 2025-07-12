Перцов: «Белая Русь» должна сконцентрировать работу на развитии страны и занять востребованные сферы

В общественном объединении «Белая Русь» избрали нового председателя. Им стал министр образования Андрей Иванец. Такое решение было принято на съезде, в котором приняли участие более 270 делегатов из всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе съезда принял участие первый заместитель главы Администрации Президента. Владимир Перцов отметил, что «Белая Русь» должна сконцентрировать работу на развитии страны. Главное – занять востребованные сферы и вовлечь в это общественные организации. Вместе с тем идеологическим стержнем деятельности объединения всегда была и останется поддержка политики Президента.

Татьяна Ишкова, председатель Минской районной организации РОО «Белая Русь»: «Белая Русь» – это состоявшаяся масштабная организация, которая говорит с нашими гражданами во всех возможных направлениях. И в целом наша работа состоит в том, чтобы мы разговаривали, находили решения вопросов с любой категорией граждан нашей страны. И мы являемся связующим звеном между государственной властью и обществом. То есть такая хорошая база для решения многих задач во благо Беларуси.

Денис Дук, ректор Могилевского университета имени Аркадия Кулешова:

Те акции, которые проводит «Белая Русь» – они находят поддержку у молодежи. Потому что сегодня молодежь – это самая социально активная часть общества. И это здорово, что она может проявить себя в различных направлениях. «Белая Русь», наверное, более взрослая организация, поэтому молодежь это и привлекает, что есть возможность зарекомендовать себя, чтобы тебя оценили более взрослые товарищи.

В общественное объединение «Белая Русь» входят более 245 тысяч человек. Оно занимается гуманитарной, информационной, финансовой, гражданско-патриотической и политической деятельностью, духовным воспитанием, благоустройством, а также поддержкой молодежи.