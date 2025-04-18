Перцов о ВОВ: мы должны рассказывать всеми доступными нам средствами, чтобы не повторить этих ошибок сейчас

История традиционно в центре внимания студентов. Они встречаются с ветеранами, записывают их воспоминания, собирают фотодокументы, посещают памятные места. Сегодня на них особая миссия: не только передать эстафету памяти будущим поколениям белорусов, но и стоять на страже исторической правды о страшной трагедии, которую пережили наши предки, о том героизме всего советского народа, который переломил мощную военную машину. Только так можно твердо противостоять попыткам фальсификации фактов, которые предпринимают реваншисты. Сегодня на Западе все отчетливее заметны попытки возродить фашизм. В честь военных преступников называют улицы, их портреты во главе шествий. В канун 80-летия Великой Победы все это отзывается болью в сердцах благодарных потомков.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы не имеем никакого морального и человеческого права поддаться на эти вредоносные веяния, которых сейчас множество в Европе, да и не только в Европе. Мы понимаем, что эти наследнички фашистов просто ждали того удобного момента, когда уйдут из жизни ветераны, те кто помнят войну, те кто рассказывали из первых уст, когда мы были студентами и школьниками, нам о войне. Здесь роль Беларуси особенно ответственная, потому что у нас, на территории нашей страны проходили самые кровавые противостояния. Наш народ потерял каждого третьего, хотя до недавнего времени считалось, что каждого четвертого. Это было просто тотальное уничтожение, геноцид белорусского народа. И в рамках уголовного дела, которое расследует Генеральная прокуратура, мы находим все больше и больше мест массовых захоронений. И не только погребенных военнослужащих, бойцов Красной Армии, но и простых, ни в чем неповинных мирных людей – стариков, детей и женщин, которые погибли от рук вот этих палачей, которые считали, что нас здесь, наших предков быть не должно. Мы должны об этом кричать, рассказывать всеми доступными нам средствами, чтобы не повторить этих ошибок сейчас.

В университете есть свой музей. Центральное место в экспозиции отведено военным событиям. Здесь бережно хранят майский номер газеты 1945 года. Юные экскурсоводы обязательно расскажут о преподавателях колледжа, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Среди них Октябрина Дмитриевна Колосова. Она окончила курсы радисток и санинструктора, и когда исполнилось 18 лет, добровольцем отправилась на фронт. В послевоенные годы принимала участие в восстановление города. И стояла у истоков развития этого учебного заведения.