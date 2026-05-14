Новости по тегу #Владимир Бородин

В феврале 1945 года советские войска заняли плацдарм на реке Одер. 70 километров до Берлина. Владимир Васильевич помнит тот момент, словно это было вчера.
День, который разделил жизнь миллионов людей на до и после, Владимир Васильевич так и не смог забыть. Хотя прошло уже больше 80 лет. Но в памяти каждый момент и каждая деталь.
«Я дошел уже до Тиргартен, это зоосад. Это два квартала от Рейхстага и Бранденбургских ворот».
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