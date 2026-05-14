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Новости по тегу #Владимир Бородин

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями
14 мая 2026 06:19

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями

Прошёл войну от Сталинграда до Берлина, был не раз в шаге от гибели – воспоминания ветерана
09 мая 2025 09:27

Прошёл войну от Сталинграда до Берлина, был не раз в шаге от гибели – воспоминания ветерана

Немцы своих же людей не щадили. Ветеран о том, что происходило в Берлине в последние дни войны
08 мая 2025 10:37

Немцы своих же людей не щадили. Ветеран о том, что происходило в Берлине в последние дни войны

Война началась, когда ему было 15 лет. История ветерана, который стал командиром взвода и брал Берлин
16 апреля 2024 10:25

Война началась, когда ему было 15 лет. История ветерана, который стал командиром взвода и брал Берлин

Война пришла, когда ему было 15. Ветеран ВОВ поделился воспоминаниями о военном Сталинграде
09 мая 2023 12:30

Война пришла, когда ему было 15. Ветеран ВОВ поделился воспоминаниями о военном Сталинграде

Чай из морковки и чаги, еда из лебеды. Как военные повара кормили солдат в самые тяжёлые времена ВОВ?
09 мая 2023 10:11

Чай из морковки и чаги, еда из лебеды. Как военные повара кормили солдат в самые тяжёлые времена ВОВ?

Какие чувства испытывали на передовой в 1940-х? Ветераны о ненависти, страхе и настоящей дружбе
09 мая 2023 09:48

Какие чувства испытывали на передовой в 1940-х? Ветераны о ненависти, страхе и настоящей дружбе

Представители Министерства обороны поздравили ветерана Великой Отечественной с Днём Победы
04 мая 2023 19:37

Представители Министерства обороны поздравили ветерана Великой Отечественной с Днём Победы

Ветеран ВОВ: «Недобитки остались и продолжают своё гнусное дело»
05 мая 2022 17:48

Ветеран ВОВ: «Недобитки остались и продолжают своё гнусное дело»

Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было
07 мая 2021 21:38

Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было

Наталья Кочанова: «Хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал, что самое главное в жизни – это мир»
07 мая 2021 21:31

Наталья Кочанова: «Хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал, что самое главное в жизни – это мир»

«В его доме царили круглый год лето, музыка, любовь»: коллеги и знакомые скорбят о смерти Владимира Бородина
30 октября 2018 07:40

«В его доме царили круглый год лето, музыка, любовь»: коллеги и знакомые скорбят о смерти Владимира Бородина