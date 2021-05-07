Наталья Кочанова: «Хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал, что самое главное в жизни – это мир»

Новости Беларуси. В эти дни вся страна отдает дань уважения поколению победителей, подарившему нам свободу и независимость. Сотни людей приносят цветы к памятным местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Великая Отечественная война затронула без преувеличения каждую белорусскую семью. И Беларусь точно помнит о тех трагических событиях. Десятки делегаций, сотни белорусов в эти дни посещают памятные места. Анастасия Ярощик-Корниенко подробнее. В плотном графике правительственной делегации этот маршрут обязательный. Возложение цветов на Военном кладбище в Минске в канун праздника Победы – это только толика в большую память о подвиге Советского народа. Пример стойкости, которую будущие поколения обязательно должны помнить. Беларусь не стала на колени перед фашистской Германией, не станет и сейчас. Роман Головченко: «Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет нашей страны»

В эти майские дни традиционно обелиски утопают в цветах. Делегация за делегацией прибывают к монументу Победы в центре столицы. Величественный памятник воинам Красной Армии и партизанам, погибшим в годы Второй мировой войны. Низкий поклон каждому, кто месяцами пробирался по лесам, порой утопая в болотных трясинах, чтобы подорвать вражеский эшелон или устроить смертельную ловушку для фашистских захватчиков. Из каждой такой отважной истории и сложилась большая Победа. Неслучайно 40-метровую стелу сегодня венчает изображение высшей военной награды. И в ясный, и в пасмурный день история в камне напоминает о ценности каждого мирного дня.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы чтим память каждого погибшего, мы ухаживаем за могилами, мы заботимся ежедневно о живущих с нами ветеранах. Мы должны торопиться – нынешнее поколение, молодое поколение, чтобы действительно впитать ту любовь к родине, которая присутствует у наших ветеранов, которые пронесли эту любовь и патриотизм на протяжении всей своей жизни. Именно с ними надо сверять свои поступки, свои действия.

С каждой ступенью, ведущей к обелиску «Минск – город-герой», переполняет гордость. Память о событиях Великой Отечественной войны здесь ощущается особенно остро. Рядом музей, где скрупулезно собрано все, чтобы молодые белорусы знали о том, что война – это боль, боль от потерь. Героические страницы истории не могут быть подвержены сомнению. Особенно актуально сейчас, когда многие страны пытаются иначе трактовать события прошлого. Владимир Макей: заметьте, руководство Беларуси никогда не допускало, чтобы какие-то памятники были разрушены

К стеле сегодня с цветами и огромной благодарностью пришли и парламентарии. Спустя 76 лет попытки внести раздор в историческое прошлое все чаще. Своего рода иммунитетом от реабилитации нацизма должны стать законодательные поправки. Важно, чтобы будущие поколения помнили и бесконечно говорили спасибо своим прабабушкам и прадедушкам за победный 1945-й. Это они ждали возвращения близких с фронта годами. Именно они, не жалея себя, шли в бой и организовывали подполье. 1418 дней Великой Отечественной войны они прошли с гордо поднятой головой ради своих потомков.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас этот праздник святой, и мы всегда с одинаковым чувством встречаем его – с чувством гордости за свой народ, за свою страну, за наши старшие поколения, которые отстояли свободу и независимость нашей страны прежде всего. Конечно, с чувством ответственности, которая лежит на нас за то, чтобы мы передавали вот эту память, святую память о тех страшных событиях тем поколениям, которые идут за нами. Ну и, конечно, с чувством радости, что над нашей страной мирное небо. И очень хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал, что самое главное в жизни – это мир.

Белорусские медики самоотверженно выполняли свой профессиональный долг, принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в Сталинградской битве и в разгроме гитлеровцев под Курском, освобождали Беларусь, Украину и страны Европы, дошли до Берлина. Не остались в стороне и врачи 3-й городской больницы Минска. Профессор Клумов и медсестры создали подпольную группу, доставляли перевязочный материал в партизанские отряды. В честь их подвига установлена мемориальная доска.

Возложили цветы сегодня и сотрудники МВД. В деревне Гаи Могилевской области 80 лет назад до последнего патрона сражались милиционеры под командованием капитана Владимирова и красноармейцы противотанкового дивизиона. Из 250 бойцов в живых тогда остались только 19. Сегодня в этом знаковом для белорусских стражей порядка месте, на территории мемориального комплекса, прошел митинг-реквием, посвященный Дню Победы.

Мини-парад для ветерана организовали сотрудники МЧС. Ровные ряды спасателей выстроились прямо под окнами Константина Агеевича Евграфова. Уроженец Красноярского края стрелком прошел Великую Отечественную войну. Недавно он отметил 95-летний юбилей. В этот праздничный день для ветерана прозвучали звуки маршей, победных гимнов, которые исполнил оркестр. Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было

Сегодня в Беларуси проживают чуть более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и два Героя Советского Союза. Молодое поколение записывает воспоминания, старшее старается окружить вниманием и заботой.

Так, представители Следственного комитета поздравили с праздником ветерана Великой Отечественной Владимира Васильевича Бородина.