Прошёл войну от Сталинграда до Берлина, был не раз в шаге от гибели – воспоминания ветерана

Воспитывать любовь к Родине своим примером помогают наши ветераны. В Беларуси их осталось всего 800. Мы говорим им спасибо, но им тоже есть что рассказать, чтобы мы знали и помнили: какой ад был на земле и какой ценой мир спасен от него, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их подвиг – вне времени. И для них нет более великого праздника, чем День Победы. Своими воспоминаниями с нашим корреспондентом поделился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бородин.

День, который разделил жизнь миллионов людей на до и после, Владимир Васильевич так и не смог забыть. Хотя прошло уже больше 80 лет. Но в памяти каждый момент и каждая деталь. Плач и стон стоял, это ужас!

Отца призвали на фронт в первые дни войны. В следующий раз папу уже повзрослевший Володя увидит через два года. В мае 1943-го они встретятся в боях за Украину. А потом на подступах к Берлину в 1945-м. А пока, спасаясь, вместе с матерью юный мальчишка отправился в эвакуацию.

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:

Счастье какое-то нас просто сопровождало везде. Впереди нас автобус прошел – расстреляли весь автобус. А мы ж проскочили. Приехали в этот Двинск. И тут же сходили на эшелон. Первый шел эшелон. С ценностями там и так далее. Сунулись на него немцы. А на каждом вагоне был пулемет. Как врубили по ним. Добрались кое-как до Сталинграда.