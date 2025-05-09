Прошёл войну от Сталинграда до Берлина, был не раз в шаге от гибели – воспоминания ветерана
Воспитывать любовь к Родине своим примером помогают наши ветераны. В Беларуси их осталось всего 800. Мы говорим им спасибо, но им тоже есть что рассказать, чтобы мы знали и помнили: какой ад был на земле и какой ценой мир спасен от него, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их подвиг – вне времени. И для них нет более великого праздника, чем День Победы.
Своими воспоминаниями с нашим корреспондентом поделился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бородин.
День, который разделил жизнь миллионов людей на до и после, Владимир Васильевич так и не смог забыть. Хотя прошло уже больше 80 лет. Но в памяти каждый момент и каждая деталь.
Плач и стон стоял, это ужас!
Отца призвали на фронт в первые дни войны. В следующий раз папу уже повзрослевший Володя увидит через два года. В мае 1943-го они встретятся в боях за Украину. А потом на подступах к Берлину в 1945-м. А пока, спасаясь, вместе с матерью юный мальчишка отправился в эвакуацию.
Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:
Счастье какое-то нас просто сопровождало везде. Впереди нас автобус прошел – расстреляли весь автобус. А мы ж проскочили. Приехали в этот Двинск. И тут же сходили на эшелон. Первый шел эшелон. С ценностями там и так далее. Сунулись на него немцы. А на каждом вагоне был пулемет. Как врубили по ним. Добрались кое-как до Сталинграда.
В Сталинграде Владимир Васильевич пошел в школу фабрично-заводского обучения. Полный патриотизма и решимости встать на защиту Отечества, он попросится добровольцем на фронт. Но дважды получит отказ. А в 1943-м сын кадрового офицера окончит военное училище. И уже оттуда будет призван в ряды Красной армии.
Подробности в видео.