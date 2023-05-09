Чай из морковки и чаги, еда из лебеды. Как военные повара кормили солдат в самые тяжёлые времена ВОВ?

Армейская кухня в Великую Отечественную войну – отдельная веха в истории борьбы с фашистскими захватчиками. В отсутствии условий для приготовления пищи и богатого набора продуктов повара делали все возможное и невозможное, чтобы разнообразить обеды бойцов, притом что готовить приходилось иногда в прямом смысле под вражескими бомбежками. Наши корреспонденты нашли рецепты тех времен и убедились, что армейская кухня в Великую Отечественную войну – это еще и о пище духовной.

В Великую Отечественную армейскую кухню по праву считали стратегическим объектом. В самом начале войны противник захватил свыше 7 000 полевых точек питания. Но как бы ни складывались обстоятельства, война войной, а обед по расписанию.

Иногда подразделениям приходилось голодать по нескольку дней. В свою очередь в тылу делали все возможное, чтобы обеспечить солдат питанием. Доставка еды была особой миссией. Продукты везли с неоккупированных территорий. На это уходили недели. В места, куда совсем не было подступов, питательные посылки сбрасывали с кукурузников при помощи парашютов. В основном там были сухари и консервы.

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:

Не знаю, как в пехоте это дело делалось, а в артиллерии проще все. Заранее это все было спланировано, подготовлено. Каждый дивизион имел свою полевую кухню. Война войной, а обед по расписанию. В каждую батарею дивизиона, как правило, в термосах доставляли все и организовывалась еда. Ничего изысканного там, конечно, не было. Никаких шашлыков и прочего. Простая еда. Над созданием норм питания работал целый институт – Академия тыла и снабжения. Рацион не очень разнообразный, но достаточно питательный.

Антон Зубковский, ветеран Великой Отечественной войны:

На фронте снабжение было нормальное. Конечно, не такое, как в нынешней армии. Самое простое: каша, чай, консервы либо мяса кусочек, сахар. Вот и все продовольствие. Но было достаточно.

В суточное довольствие входили хлеб, мука, крупа, макароны, мясо, рыба, сало, сахар, чай, соль и овощи. К примеру, картофеля – полкило. В пайке было даже 20 граммов махорки и три коробки спичек на месяц. Женщинам вместо табака выдавали плитку шоколада. К рациону полагались и знаменитые наркомовские 100 граммов.

В комплект снаряжения красноармейца входил и столовый набор. Он был своего рода визитной карточкой бойца, а для кого-то и дневником. На ложке выцарапывали или выбивали иглой личные данные и свой боевой путь. В Минске, в музее Великой Отечественной войны сохранился такой уникальный комплект. Его в архивы передал сам ветеран.

Дарья Березко, научный сотрудник отдела учета фондов музея истории Великой Отечественной войны:

Этот трофейный комплект прошел с Иваном Петровичем всю Великую Отечественную войну. Когда началась война, Ивану было 17 лет. Жил он вместе с родителями в Суражском районе Витебской области и до мая 1942 года выполнял поручения партизан, а позже стал разведчиком партизанской бригады «Алексея». Горячее предполагалось утром до рассвета, а вечером – после заката.

Арина Верховская, корреспондент:

Обед состоял из двух блюд: суп и каша. Ее варили чаще всего из гречневой и перловой круп, также добавляли мясо или тушенку.

Из топора военные кулинары пытались создать новые блюда. Вот, к примеру, сохранившийся рецепт фронтового чая «Морковного». Очищенный овощ терли, сушили и прожаривали на огне с чагой, после чего заливали кипятком. От моркови чай получался сладковатым, а чага добавлял вкус и приятный темный цвет.

Повара были на вес золота. Они кормили солдат в любых условиях: будь то перебои в поставках продуктов или вражеские воздушные атаки. Они сами носили обеды на передовую, кормили местных жителей. Ведь на пути Красной армии были сотни сожженных деревень, разрушенных городов и голодающих.

Константин Мирошников, экскурсовод комплекса «Гродненская крепость – партизанский лагерь»:

Если кухня отставала или продовольствие еще не подвезли, выручала смекалка повара. Зная продукты питания, которые в летний период вырастали в определенных местах, также использовались в приготовлении пищи. Ягоды в компот, зелень, щавель, различные травы (лебеда) тоже использовались. Все это повар умудрялся приготовить и накормить солдат. Также, если рядышком был водоем или речка, повар мог изловить раков, рыбу. Как позволяло время. Владимир Бородин:

Еще надо было учитывать, что немцы, уходя, отравляли колодцы. Так что с водой было тоже непросто. У нас были канистры. Каждый расчет имел свои канистры, берегли воду.