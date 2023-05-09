Война пришла, когда ему было 15. Ветеран ВОВ поделился воспоминаниями о военном Сталинграде

Сын кадрового офицера Владимир Бородин родился в селе Солянка Владимирского района Сталинградской области. Войну Володя встретил в Шауляе. Кружащие над городом самолеты принял за учения. Но вскоре пришло осознание – это война. Их с мамой эвакуировали в Сталинград. 15-летний парень стремился попасть в ряды Красной армии. Но из-за возраста в военкомате ему решительно отказали.

Чтобы хоть как-то помочь солдатам, он напросился помощником мастера на завод. Там Владимир участвовал в выпуске десантных планеров для доставки войск и тяжелого вооружения в зону боевых действий.

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:

Этот мебельный комбинат делал планеры десантные. Представляете, три планера – нагружается там личный состав, боеприпасы, это продовольствие, конечно. Самолет, соответственно, бомбардировщик цеплял эти три планера за собой, поднимался. И, не доходя километр, два, три, я не знаю точно, не могу сказать, отцеплял эти планеры. И планеры шли в тыл к немцам. Там садились, снимали плоскости, отвинчивалось там все это дело. Маскировали, прятали где-то как-то.

Владимир еще раз пробовал попасть на фронт, но ему вновь отказали в призыве. Однако парнем он был упрямым: вскоре в числе добровольцев оказался за Уралом – туда эвакуировали Одесское артиллерийское командное училище. Уезжая, он даже не представлял, через какие испытания придется пройти его городу.

Битва за Сталинград – самое кровопролитное сражение за всю историю борьбы с фашистами. Именно этот бой переломил ход всей Второй мировой войны. Сталинград – город-металлург, выпускающий технику и орудия для фронта, крупный морской и железнодорожный транспортный узел. Немецко-фашистские захватчики планировали овладеть этим промышленным центром и обеспечить себе выход к Каспийскому морю.

200 дней и ночей на берегах Дона и Волги продолжались ожесточенные бои, участниками которых стали свыше двух миллионов человек. На город, как дождь с неба, сыпались тысячи авиаударов. Немцам удалось разбомбить нефтехранилище, горящее топливо попадало в Волгу и, казалось, что пламенем объята не только земля, а все вокруг. За каждый сантиметр города шли ожесточенные бои.

Владимир Бородин:

После Сталинграда начали гнать немцев с нашей территории. И потом такая битва была. Слушайте, выдержать все это дело, не сдать против такой махины, которая двигалась туда. Это мужество людей, которые работали тут же, на тракторном заводе, выпускали танки. И иногда тут садились на них, выходили на боевую задачу. Подвиг каждого сталинградца.

Мамаев курган. Высота в 102 метра – это место известно всему миру как арена самых ожесточенных сражений Второй мировой войны. Курган переходил из рук в руки несколько раз. До берега Волги многим немецким частям оставалось пройти всего 150-200 метров, но они так и не смогли этого сделать. Усыпанный осколками от мин, бомб, снарядов, весь в воронках, курган чернел, как обугленный. На выжженной земле не росла трава еще несколько лет.

Это место немцы прозвали «адом на земле». С малоизвестной высоты, одержав победу, в величайшей битве Красная армия открыла себе дорогу на Берлин.

В1943-м Владимира Бородина в звании младшего лейтенанта зачислили в ряды Красной армии. Он освобождал Одессу, Варшаву, Познань, форсировал Вислу и Одер. В победном мае 1945-го герой расписался на Рейхстаге.

Владимир Бородин:

Мы специально поехали туда, к Рейхстагу, посмотреть, что же это такое там. Во-первых, добраться туда надо было – там уже много исписано, но инициалы я свои нацарапал.