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Война началась, когда ему было 15 лет. История ветерана, который стал командиром взвода и брал Берлин

16 апреля 2024 10:25
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Многие факторы влияют на взросление человека, и одним из них является война. С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. Эти несчастные, но отважные дети и подростки рано повзрослели, испытав все тяготы жизни. Война разрушила все их мечты, планы, отняла у них детство и юность. В годы Великой Отечественной войны детям приходилось быть не только свидетелями всех случившихся ужасов, но и активно помогать в тылу, а еще и участвовать в боевых сражениях на фронте.

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Война началась, когда ему было 15 лет. История ветерана, который стал командиром взвода и брал Берлин-1

Владимир Васильевич Бородин, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Когда началась война, ему было 15 лет. Из подмастерья в Сталинграде он стал командиром взвода, а затем брал Берлин.

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:
Перед самой войной вызвали в Шяуляй. Приехали туда, а на следующий день началась война.

Летним июньским утром Володя Бородин, сын кадрового военного, бежал по улице в магазин. В небе он увидел, как над городом кружат самолеты. И вдруг от одного из них отделилась бомба и попала в здание почты. Володя понял, что это не учения, а война! Прибежав домой, отца уже не застал: Василий Николаевич Бородин уехал на позиции, а оттуда – на фронт. Володя с матерью отправились в эвакуацию.

Война началась, когда ему было 15 лет. История ветерана, который стал командиром взвода и брал Берлин-4

Владимир Бородин:
В Орше, тут так получилось. Мать говорит, что сестра ее осталась в Минске с сыном. Говорит: «Поедем в Минск к сестре». Мы вышли из эшелона. Приходим на вокзал. Там военный комендант. Она подошла, спрашиваем: «Как попасть нам в Минск?» – «Какой Минск? Минск бомбят! Туда поезд не ходит уже. Связи с Минском нет. Сейчас мы вам выпишем документы на другой эшелон». И посадили нас… С поезда на поезд приходилось перескакивать. И мы поехали в Сталинград.

Через своих знакомых по комсомолу мама устроила Володю в школу ФЗО № 11. И здесь ему здорово пригодилось умение орудовать молотком, зубилом и другим инструментом, приобретенное в Минской технической школе, куда бегал парнишка после уроков.

Владимир Бородин:
Прихожу туда, мастер встречает. Побеседовали. Говорит: «Будешь моим заместителем». Я стал командовать фактически этими двадцатью пятью людьми, которые собрались. Переводят уже нас на мебельно-ящичный комбинат. А этот мебельно-ящичный комбинат во время войны выпускал десантный планер. Мотора нет. В каждом этом планере был взвод с пехотой, с оружием, с боеприпасами, с продовольствием и так далее. Самолет их тянул, за два километра, может, до передовой, отпускал, и они уже сами планировали в тыл к немцам.

Война началась, когда ему было 15 лет. История ветерана, который стал командиром взвода и брал Берлин-7

Образованный, способный подросток работал на заводе помощником мастера, а комсомольцы выбрали его своим вожаком. В 1943 году Владимир поехал учиться в Одесское артиллерийское командное училище в город Сухой Лог Свердловской области. Когда один за другим его друзья стали уходить на фронт, Бородин пришел к военкому и потребовал, чтобы его тоже отправили на фронт. Военный комиссар дважды отказывал парню, но на третий раз согласился.

Владимир Бородин:
Кончилось это дело. Нас всех построили в клубе и зачитали приказ, кому на какой фронт. Мне попало на юго-западный фронт. Добирались очень тяжело. Дело в том, что поезд нас довез до Харькова. А дальше надо было как-то добираться до этого юго-западного фронта. Машины не брали. Пришлось пешком топать. Я всем сказал: «Друзья, добирайтесь, как вы хотите и как вы можете». Остановились у регулировщиц. Девчата были там, пост стоял. И мы их упросили: «Остановите нам хоть одну машину!» Но они остановили, шоферы брыкались, а потом говорят: «Ладно, давайте».

Владимир Бородин отправился на 3-й Украинский фронт в 170-й гвардейский артполк 8-й гвардейской армии в звании младшего лейтенанта.

Владимир Бородин:
В подготовке этой операции Берлинской была поставлена задача, чтобы соединить два плацдарма. Ночью приходит командир батареи, говорит: «Бери два трактора, поедем».

Война началась, когда ему было 15 лет. История ветерана, который стал командиром взвода и брал Берлин-10

Немцы молчат, не стреляют. Думают: вот русские прямиком к ним заедут – и дело с концом. Владимир Бородин бегом вперед, разворачивает трактора с пушками и уходит. Фрицы стали лупить по артиллеристам из пулеметов. Но наши вместе с тракторами и гаубицами завернули за дом на обочине, там и спрятались.

Владимир Бородин:
Я навел первый ствол. И когда я уничтожил в первом доме у них самоходное оружие «Фердинанд». Этим закончилась вся эта эпопея.

На коне проезжал отец. Кто-то из ребят говорит: «Товарищ лейтенант, ваш отец едет». Встретились родные люди. Он мне: «Ну, держись, держись!»

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Бородин

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