Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было
Новости Беларуси. В эти дни вся страна отдает дань уважения поколению победителей, подарившему нам свободу и независимость. Сотни людей приносят цветы к памятным местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Великая Отечественная война затронула без преувеличения каждую белорусскую семью. И Беларусь точно помнит о тех трагических событиях. Десятки делегаций, сотни белорусов в эти дни посещают памятные места.
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Мини-парад для ветерана организовали сотрудники МЧС. Ровные ряды спасателей выстроились прямо под окнами Константина Агеевича Евграфова. Уроженец Красноярского края стрелком прошел Великую Отечественную войну. Недавно он отметил 95-летний юбилей. В этот предпраздничный день для ветерана прозвучали звуки маршей, победных гимнов, которые исполнил оркестр.
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Константин Евграфов, ветеран Великой Отечественной войны:
Пятидесятый год живу уже и работаю в Борисове. Это уже теперь мой родной город и все. Я бы хотел, чтобы всегда было мирное небо над Беларусью.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Для нас, внуков победителей той страшной войны, важно сохранить мир и спокойствие в нашей стране. И кто бы что ни говорил, но страшнее трагедии на территории Республики Беларусь, чем та великая война, в которой наш народ стал победителем вместе с советским народом, таких событий не было. Кто бы что ни вспоминал, каждый третий белорус погиб в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня в Беларуси проживают чуть более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и два Героя Советского Союза. Молодое поколение записывает воспоминания, старшее старается окружить вниманием и заботой.