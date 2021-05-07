Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было

Новости Беларуси. В эти дни вся страна отдает дань уважения поколению победителей, подарившему нам свободу и независимость. Сотни людей приносят цветы к памятным местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Великая Отечественная война затронула без преувеличения каждую белорусскую семью. И Беларусь точно помнит о тех трагических событиях. Десятки делегаций, сотни белорусов в эти дни посещают памятные места. Наталья Кочанова: «Хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал, что самое главное в жизни – это мир»

Мини-парад для ветерана организовали сотрудники МЧС. Ровные ряды спасателей выстроились прямо под окнами Константина Агеевича Евграфова. Уроженец Красноярского края стрелком прошел Великую Отечественную войну. Недавно он отметил 95-летний юбилей. В этот предпраздничный день для ветерана прозвучали звуки маршей, победных гимнов, которые исполнил оркестр. Роман Головченко: «Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет нашей страны»

Константин Евграфов, ветеран Великой Отечественной войны:

Пятидесятый год живу уже и работаю в Борисове. Это уже теперь мой родной город и все. Я бы хотел, чтобы всегда было мирное небо над Беларусью.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Для нас, внуков победителей той страшной войны, важно сохранить мир и спокойствие в нашей стране. И кто бы что ни говорил, но страшнее трагедии на территории Республики Беларусь, чем та великая война, в которой наш народ стал победителем вместе с советским народом, таких событий не было. Кто бы что ни вспоминал, каждый третий белорус погиб в годы Великой Отечественной войны.