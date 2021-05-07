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Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было

07 мая 2021 21:38
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Новости Беларуси. В эти дни вся страна отдает дань уважения поколению победителей, подарившему нам свободу и независимость. Сотни людей приносят цветы к памятным местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Великая Отечественная война затронула без преувеличения каждую белорусскую семью. И Беларусь точно помнит о тех трагических событиях. Десятки делегаций, сотни белорусов в эти дни посещают памятные места.

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Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было-1

Мини-парад для ветерана организовали сотрудники МЧС. Ровные ряды спасателей выстроились прямо под окнами Константина Агеевича Евграфова. Уроженец Красноярского края стрелком прошел Великую Отечественную войну. Недавно он отметил 95-летний юбилей. В этот предпраздничный день для ветерана прозвучали звуки маршей, победных гимнов, которые исполнил оркестр.

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Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было-4

Константин Евграфов, ветеран Великой Отечественной войны:
Пятидесятый год живу уже и работаю в Борисове. Это уже теперь мой родной город и все. Я бы хотел, чтобы всегда было мирное небо над Беларусью.

Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Для нас, внуков победителей той страшной войны, важно сохранить мир и спокойствие в нашей стране. И кто бы что ни говорил, но страшнее трагедии на территории Республики Беларусь, чем та великая война, в которой наш народ стал победителем вместе с советским народом, таких событий не было. Кто бы что ни вспоминал, каждый третий белорус погиб в годы Великой Отечественной войны.

Вадим Синявский: страшнее трагедии на территории Беларуси, чем та великая война, не было-10

Сегодня в Беларуси проживают чуть более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и два Героя Советского Союза. Молодое поколение записывает воспоминания, старшее старается окружить вниманием и заботой.

# Великая Отечественная война # общество # Вадим Синявский # Константин Евграфов # Владимир Бородин # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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