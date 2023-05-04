Представители Министерства обороны поздравили ветерана Великой Отечественной с Днём Победы

Новости Беларуси. Для тех, кто прошел фронтовыми дорогами дата 9 мая – особенная. В нашей стране проживают около 1,5 тысячи ветеранов, и чтобы они встретили праздник не со слезами на глазах, а с улыбкой на лице, в гости приходят представители власти, министерств, ведомств и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У дома Владимира Васильевича Бородина 4 мая играла музыка, в вальсе кружились пары, а о нелегком прошлом напоминали лишь россыпь медалей и борозды морщин. Будучи подростком, Владимир Васильевич участвовал в Берлинской операции, освобождении Украины, Молдовы, Польши, взятии Берлина. И сегодня, несмотря на преклонный возраст, он проводит встречи с молодым поколением, призывая всегда оставаться преданным патриотом своей страны.

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:

Что нужно для дела – пожалуйста. Через силу где-то, но надо делать все. И все эти торжества, конечно, и заботы о военно-патриотической работе. Я вот только недавно выступил в полке или бригаде связи, молодежь там, призывники были. В общем, что нужно, я делаю. Пока ноги носят, пока голова работает, буду работать, буду трудиться.