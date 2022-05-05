Прямой эфир

Ветеран ВОВ: «Недобитки остались и продолжают своё гнусное дело»

05 мая 2022 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят по всей стране. Особое внимание, конечно, ветеранам. В их адрес звучат многочисленные слова благодарности за мирное небо на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеран ВОВ: «Недобитки остались и продолжают своё гнусное дело»-1

Так, сенатор Дмитрий Басков накануне значимого праздника встретился с очевидцами Великой Отечественной войны. Вспоминали события 1940-х. Победа далась потом и кровью. Каждый третий так и не увидел мир на нашей земле. Память об историческом подвиге должна сохраняться, особенно важно это для молодого поколения.

Дмитрий Басков: «Завоевали такую важную, с каждым годом все более ценную для нас Победу». Подробности здесь.

Ветеран ВОВ: «Недобитки остались и продолжают своё гнусное дело»-4

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:
Недобитки остались и продолжают свое гнусное дело. В настоящее время мощные силы стоят буквально рядом с нашими границами, что в Польше, что в Литве, что творится в Украине. Новому поколению, молодежи надо заботиться о своей стране.

Читайте также:

Зампредседателя Миноблисполкома о ветеранах: это люди, которые ценой своей жизни сделали все, чтобы мы жили

95 лет ветерану ВОВ Ивану Седову. Наталья Кочанова поздравила его с юбилеем

В Несвижском районе живет 97-летний ветеран Великой Отечественной. Вот что он рассказал накануне Дня Победы

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Бородин # Дмитрий Басков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Философ Щёкин: фашизм – это самый лёгкий путь прийти к власти, показать себя
05 мая 2022 17:44

Философ Щёкин: фашизм – это самый лёгкий путь прийти к власти, показать себя

Сенатор Дмитрий Басков встретился с ветеранами: «Завоевали такую важную, с каждым годом всё более ценную для нас Победу»
05 мая 2022 17:42

Сенатор Дмитрий Басков встретился с ветеранами: «Завоевали такую важную, с каждым годом всё более ценную для нас Победу»

Азарёнок: соборность церкви и государя, государства воплотилась в Александре Григорьевиче и владыке Филарете
05 мая 2022 17:33

Азарёнок: соборность церкви и государя, государства воплотилась в Александре Григорьевиче и владыке Филарете