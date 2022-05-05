Ветеран ВОВ: «Недобитки остались и продолжают своё гнусное дело»

Новости Беларуси. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят по всей стране. Особое внимание, конечно, ветеранам. В их адрес звучат многочисленные слова благодарности за мирное небо на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сенатор Дмитрий Басков накануне значимого праздника встретился с очевидцами Великой Отечественной войны. Вспоминали события 1940-х. Победа далась потом и кровью. Каждый третий так и не увидел мир на нашей земле. Память об историческом подвиге должна сохраняться, особенно важно это для молодого поколения. Дмитрий Басков: «Завоевали такую важную, с каждым годом все более ценную для нас Победу». Подробности здесь.