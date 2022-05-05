Ветеран ВОВ: «Недобитки остались и продолжают своё гнусное дело»

Новости Беларуси. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят по всей стране. Особое внимание, конечно, ветеранам. В их адрес звучат многочисленные слова благодарности за мирное небо на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, сенатор Дмитрий Басков накануне значимого праздника встретился с очевидцами Великой Отечественной войны. Вспоминали события 1940-х. Победа далась потом и кровью. Каждый третий так и не увидел мир на нашей земле. Память об историческом подвиге должна сохраняться, особенно важно это для молодого поколения.
Дмитрий Басков: «Завоевали такую важную, с каждым годом все более ценную для нас Победу». Подробности здесь.
Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:
Недобитки остались и продолжают свое гнусное дело. В настоящее время мощные силы стоят буквально рядом с нашими границами, что в Польше, что в Литве, что творится в Украине. Новому поколению, молодежи надо заботиться о своей стране.
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