Немцы своих же людей не щадили. Ветеран о том, что происходило в Берлине в последние дни войны

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны: Когда мы подошли туда, в Новую Одессу, то там стон стоял. Ужас, что творилось. Оказывается, немцы, отступая, пытались с собой увезти людей, а люди пошли в штольни. Они оттуда стрелять начали. Старики, женщины, дети – всех убили, расстреляли и в ров швырнули, еще засыпали, еще и танком проехали через ров эти изверги. И вот мы, когда подъехали, то местные жители раскопали этот ров. И шли похороны. Боже мой, там столько гробов было! Больше сотни, наверное.

Владимир Бородин: Взрыв прямо за спиной. Всех собрал, всех раненых. У меня аккордеончик был маленький. Я посмотрел, столько тут лупят – аккордеон пропадет. Прыгаю в окоп, беру аккордеон туда, спускаюсь с ним, и в это время в нескольких метрах рвется снаряд.

Владимир Бородин: В самом Берлине очень тяжело было. Они же, сукины сыны, своих же людей не щадили. Там в основном гражданское население пряталось в метро. Так они открыли эту Шпрею, пошла вода туда, топили людей, чтобы только наши не прошли по каналам.

Владимир Бородин:

Я дошел уже до Тиргартен, это зоосад. Это два квартала от Рейхстага и Бранденбургских ворот. На этом месте последние выстрелы мы сделали уже 2 мая. После двух часов прекратилась вся стрельба. Немцы уже сдавались в самом Берлине.

9 мая вдруг слышим выстрелы, залп! Я говорю: «Наверное, немцы опять где-то проскочили». И мы как рванули, заборов не считали. Прилетели туда, там кричат: «Победа! Победа!» – и стреляют холостыми из наших орудий.