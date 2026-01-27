Новости по тегу #Владимир Бабичев

Формат рассчитан на молодежь. Говорят о приоритетных направлениях программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку.
Информационно-просветительский форум объединяет жителей белорусских городов, активистов общественных объединений и организаций, а также спикеров – лидеров мнений, тех, кому небезразлична судьба родной земли.
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