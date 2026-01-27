Прямой эфир

Новости по тегу #Владимир Бабичев

В Витебской области дан старт серии открытых диалогов «ВНС: время конкретных дел»
27 января 2026 06:38

В Витебской области дан старт серии открытых диалогов «ВНС: время конкретных дел»

«Беларусь адзіная» – информационно-просветительская акция прошла в Витебске
10 сентября 2025 18:39

«Беларусь адзіная» – информационно-просветительская акция прошла в Витебске

PROdigital и ДимДимыч. Выяснили, что подготовил БРСМ для «Славянского базара в Витебске»?
15 июля 2023 14:41

PROdigital и ДимДимыч. Выяснили, что подготовил БРСМ для «Славянского базара в Витебске»?

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни
15 июня 2023 18:33

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни

Лучшую молодёжь Витебской области наградили премией «Достижение»
19 января 2023 18:10

Лучшую молодёжь Витебской области наградили премией «Достижение»

«Спасибо, что не забываете нас старых, немоглых!» Одиноких пожилых людей поздравляют в Беларуси
04 января 2023 18:08

«Спасибо, что не забываете нас старых, немоглых!» Одиноких пожилых людей поздравляют в Беларуси

«Это лучшее, что могло бы быть местом моего отпуска». Поговорили с молодёжью, которая работает в студотрядах
08 июля 2022 16:01

«Это лучшее, что могло бы быть местом моего отпуска». Поговорили с молодёжью, которая работает в студотрядах

«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы
09 мая 2022 11:52

«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы

22 марта во всех школах Беларуси пройдёт урок памяти «О чём звонят колокола Хатыни»
22 марта 2022 06:27

22 марта во всех школах Беларуси пройдёт урок памяти «О чём звонят колокола Хатыни»

Собрать карту Беларуси из магнитов. В Витебске прошёл региональный этап проекта «Ведаю Беларусь»
02 декабря 2021 07:21

Собрать карту Беларуси из магнитов. В Витебске прошёл региональный этап проекта «Ведаю Беларусь»

Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодёжь»
17 июля 2021 12:46

Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодёжь»

Диджей-сеты и народная зарядка. Что ещё подготовили организаторы молодёжного фестиваля в Витебске
16 июля 2021 09:23

Диджей-сеты и народная зарядка. Что ещё подготовили организаторы молодёжного фестиваля в Витебске