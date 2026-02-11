Прямой эфир

Сотрудники ОСВОД усилили контроль на столичных водоёмах

11 февраля 2026 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Он должен быть зеленого или голубовато-зеленого цвета. Иначе шанс провалиться крайне высок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники ОСВОД усилили контроль на столичных водоёмах-2

Тонкий, пористый лед серого или желтоватого оттенка смертельно опасен. Об этом не перестают напоминать сотрудники ОСВОД. Только за 2025 год на столичных водоемах было спасено 25 человек. Больше всего происшествий – в выходные, но часто помощь требуется и в будни.

Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:
Так как зима у нас очень холодная, лед сейчас составляет около 50 сантиметров. Скоро начнется интенсивное таяние и разрушение ледяного покрова. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать следующие меры безопасности. Имейте всегда при себе средство спасания. И если вы увидели, что человек тонет либо терпит бедствие, всегда сообщайте в службу спасения, и, конечно же, его спасут.

# ОСВОД

Другие новости рубрики

Все новости
«Толока – это основа нашей ментальности». Надежда Цыркун объяснила, почему для человека важен коллектив
11 февраля 2026 17:54

«Толока – это основа нашей ментальности». Надежда Цыркун объяснила, почему для человека важен коллектив

В Минске провели единый день депутата
11 февраля 2026 17:47

В Минске провели единый день депутата

Психолог: индивидуалист – это не тот человек, который остается в стороне, а тот, который счастлив сам с собой
11 февраля 2026 17:44

Психолог: индивидуалист – это не тот человек, который остается в стороне, а тот, который счастлив сам с собой