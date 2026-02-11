Сотрудники ОСВОД усилили контроль на столичных водоёмах

Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Он должен быть зеленого или голубовато-зеленого цвета. Иначе шанс провалиться крайне высок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тонкий, пористый лед серого или желтоватого оттенка смертельно опасен. Об этом не перестают напоминать сотрудники ОСВОД. Только за 2025 год на столичных водоемах было спасено 25 человек. Больше всего происшествий – в выходные, но часто помощь требуется и в будни.

Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:

Так как зима у нас очень холодная, лед сейчас составляет около 50 сантиметров. Скоро начнется интенсивное таяние и разрушение ледяного покрова. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать следующие меры безопасности. Имейте всегда при себе средство спасания. И если вы увидели, что человек тонет либо терпит бедствие, всегда сообщайте в службу спасения, и, конечно же, его спасут.