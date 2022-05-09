«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы

Новости Беларуси. В 2022 году великий праздник стал фоном для обострения разногласий и наращивания агрессии. День Победы от жителей Латвии в прямом смысле держат на расстоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людям запретили проводить мероприятия у памятников советским воинам, а праздник победы над фашизмом, которая стала возможна благодаря солдатам Красной армии, там просто переименовали.

Напомнить, чего стоила Победа и кем она была добыта, решила общественность Витебска. Под звуки легендарной песни «День Победы» люди пришли к латвийскому консульству, которое находится недалеко от площади Победы. Белорусы осуждают проявления нацизма, выступают за свободу слова и сохранение памяти.

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Для нас неприемлемо расширение блока НАТО, который приблизился уже к нашим белорусским границам, границам Российской Федерации. Это вызывает определенное беспокойство у руководства нашей страны, белорусского народа.

Игорь Тепляков, председатель Витебской областной организации Либерально-демократической партии:

Происходит просто замена идеалов. Они хотят из нас, освободителей, которые освободили эти страны, сделать захватчиков и завоевателей. Снос памятников, осквернение. Мы такого допускать не можем и дадим.