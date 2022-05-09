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«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы

09 мая 2022 11:52
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Новости Беларуси. В 2022 году великий праздник стал фоном для обострения разногласий и наращивания агрессии. День Победы от жителей Латвии в прямом смысле держат на расстоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людям запретили проводить мероприятия у памятников советским воинам, а праздник победы над фашизмом, которая стала возможна благодаря солдатам Красной армии, там просто переименовали.  

«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы-1

Напомнить, чего стоила Победа и кем она была добыта, решила общественность Витебска. Под звуки легендарной песни «День Победы» люди пришли к латвийскому консульству, которое находится недалеко от площади Победы. Белорусы осуждают проявления нацизма, выступают за свободу слова и сохранение памяти.  

«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы-4

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:  
Для нас неприемлемо расширение блока НАТО, который приблизился уже к нашим белорусским границам, границам Российской Федерации. Это вызывает определенное беспокойство у руководства нашей страны, белорусского народа.  

«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы-7

Игорь Тепляков, председатель Витебской областной организации Либерально-демократической партии:  
Происходит просто замена идеалов. Они хотят из нас, освободителей, которые освободили эти страны, сделать захватчиков и завоевателей. Снос памятников, осквернение. Мы такого допускать не можем и дадим.  

«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы-10

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:  
Сегодня мы, белорусский народ, готовы отстаивать свои позиции и осуждать тех, кто позволяет себе те моменты неуважения, которые есть, к сожалению. Хочется всех призвать к мирному сосуществованию, уважению традиций, исторических правды и памяти и вместе праздновать День Победы.  

«Происходит просто замена идеалов». Белорусы собрались у консульства Латвии после запрета в стране празднования Дня Победы-13

Похоже, позиция латвийской стороны к происходящему очевидна. Никто из представителей консульства так и не вышел к собравшимся.  

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# Международная политика # общество # Валерьян Мацкевич # Игорь Тепляков # Владимир Бабичев # Фотофакт

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