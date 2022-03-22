22 марта во всех школах Беларуси пройдёт урок памяти «О чём звонят колокола Хатыни»

Новости Беларуси. Памятные программы, приуроченные к 79-летию хатынской трагедии проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в Год исторической памяти к таким датам особый трепет. 22 марта во всех белорусских школах пройдет единый урок памяти «О чем звонят колокола Хатыни», где вспомнят историю нацистской оккупации. Невероятно эмоциональным стал подобный тематический урок «Сестры Хатыни» для витебских школьников и студентов.

Для северного региона тема сожженных деревень в годы войны откликается с не меньшей болью. Более трех тысяч населенных пунктов были сожжены в огне вместе с людьми. В одной только карательной операции в марте 1943 на западе области погибли от 3 до 12 тысяч мирных жителей. Сегодня важно помнить о такой истории, нельзя допустить ее фальсификации – основной посыл урока. Витебский областной комитет БРСМ и Музей Героя Советского Союза Миная Шмырева подписали меморандум о сотрудничестве. В основе документа – патриотическое воспитание молодежи.

Ирина Шишкова, директор Витебского областного музея Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева:

Это тот итог нашей работы совместной, которую мы сегодня одеваем в рамку, которая будет давать нам еще больше возможностей проведения ряда мероприятий под эгидой совместной деятельности.

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Одни из таких знаковых мероприятий, которые мы направляем на патриотическое воспитание, – это «Автопоезд памяти». Мы уедем в этом году в Могилевскую область из Витебска, где посетим Буйничское поле.

Дарья Казаченко, студентка Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

Для нас это важно, потому что чтить память, подвиги нашего народа, передавать из поколения в поколение будущим не только студенческим отрядам и бойцам, но и вообще молодому поколению, так как это наша память, это то, чем гордятся жители Республики Беларусь.