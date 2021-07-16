Диджей-сеты и народная зарядка. Что ещё подготовили организаторы молодёжного фестиваля в Витебске

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – первый секретарь Витебской областной организации ОО «БРСМ» – Владимир Бабичев. В чем особенность молодежного фестиваля и в какие дни он будет проходить? Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации ОО «БРСМ»:

16-17 июля пройдут Дни молодежи на «Славянском базаре». Основной день – это 17 июля, но мы уже привыкли праздновать его и накануне. 16 числа на площади Победы у нас пройдут диджей-сеты, отыграют лучшие диджеи страны, и тем самым мы зададим такой тон проведения 17 июля – основного Дня молодежи. Основным событием в пятницу у нас пройдет конференция по союзной интеграции Союзного государства, где нашим гостем станет госсекретарь Союзного государства – Дмитрий Мезенцев. Для нас это большая честь. Будет уделено много внимания дальнейшему сотрудничеству молодежи России и Беларуси.

Вечером будет танцевальная программа с диджей-сетами. Суббота нас порадует ярким мощным арт-парадом, где по улице Ленина на площадь Победы пройдут делегации из всех регионов Витебской области, в том числе и столицы Минска. Возглавят парад автомобили от самого юного республиканского общественного объединения «Патриоты». Подхватят эстафету на параде участники республиканского проекта «Молодежный поезд», участниками которого являются активисты БРСМ, самая творческая и талантливая молодежь, которая пронесет по улицам Витебска государственный флаг Республики Беларусь с размером 6 на 12 – это такое мощное действие. И традиционно молодежь отдаст дань памяти и уважения всем тем, кто подарил нам мирное небо, и с участием приглашенных гостей, в том числе из Российской Федерации состоится патриотическая акция «Беларусь помнит» в мемориальном комплексе «Три штыка». В два часа дня будет официальное открытие Дней молодежи на «Славянском базаре». Расскажите о самых ярких мероприятиях в рамках фестиваля. Владимир Бабичев:

Если говорить о 17 июля, все начинается с арт-парада. И еще один проект, который в этом году республиканский союз молодежи впустил в жизнь нашей страны, это народная зарядка. Участники забега, а также участники арт-парада на площади Победы – все зарядятся такой положительной энергией через проведение зарядки. Хэдлайнером выступит «Королева Весна Беларуси 2018», победительница конкурса – Мария Соловьева с воспитанниками своей студии. Это огромное количество людей, это около 500 человек, устроят такой замечательный яркий флешмоб в виде народной зарядки. Также на площади Победы будет представлено огромное количество локаций, причем они будут тематические. Это «Беларусь историческая», где можно посмотреть исторические факты и убедиться в достоверности определенных документов по победам и подвигам Великой Отечественной войны.