Лучшую молодёжь Витебской области наградили премией «Достижение»

Новости Беларуси. Лучшим представителям молодого поколения Витебской области вручили премию «Достижение». Это полсотни талантливых, активных, смелых и трудолюбивых ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то из них проявил себя в труде, волонтерстве, общественной деятельности. А кто-то по дороге домой, рискуя жизнью, вынес из огня детей. Премия «Достижение» вручается уже второй раз. В 2022 году она приурочена к 85-летнему юбилею Витебской области.

2-я школа Витебска находится в самом центре города – на Площади Победы. Учащиеся одними из первых заступали на пост № 1 – несли «Вахту памяти» у Вечного огня мемориального комплекса. Чувство патриотизма прививают детям на уроках, которые проводятся в школьном музее. За 2022 год значительно обновили экспозицию, причем оригинальными материалами. А еще ученики вместе с руководителем центра по военно-патриотическому воспитанию разработали интерактивную игру. Героические страницы истории изучают на мультиборде.

Ульяна Шаденкова, ученица средней школы № 2 Витебска:

В нашей игре есть пять тем: герои, танки, стрелковое вооружение и другие. Как по мне, самые интересные это герои. Эта игра очень помогла мне, чтобы новую информацию для себя найти по такой интересной теме.

Иван Здесев, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 2 Витебска:

Нам было присвоено имя Героя Советского Союза Федора Тимофеевича Блохина в мае 2022 года. Это стало символично тем, что был Год исторической памяти. Дети не должны забывать предков и подвиг, который они совершали, чтобы жили под мирным небом.

Тот майский день Даниил Капуста помнит в мелочах. Шел с тренировки, услышал детский крик о помощи. Среагировал быстро. Вбежал в горящий дом и успел вывести троих маленьких детей. Младшему не было и года. Сегодня Даниил Капуста представлен к награде в номинации «Герой нашего времени».

Даниил Капуста, победитель областной премии «Достижение»:

Занимаюсь спортом, выработалось само. Сразу принял быстрое решение, что нужно помочь. Воспитан, всегда нужно помогать всем детям.

Из 100 заявок, которые поступили в областной комитет БРСМ, выбрали 50 лучших. Школьники, студенты, аграрии, волонтеры, активисты. Каждый из этих людей своим трудом, преданностью делу и мужеством покорили вершины. Теперь они – пример для многих.