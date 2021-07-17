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Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодёжь»

17 июля 2021 12:46
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Новости Беларуси. Праздник юности и творчества, вдохновения и дружбы. На «Славянском базаре» в Витебске – День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году он, без преувеличения, зажигает «Огни народного единства», «Огни новых побед» и «Огни талантливой молодежи».

Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодёжь»-1

В этом убедился наш корреспондент. На прямой связи из Витебска Виктор Пралич.

Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодёжь»-3

Виктор Пралич, корреспондент: 
Мы сейчас находимся на площади Победы. Здесь проходит патриотическая акция «Беларусь помнит. Помнит каждого». Участие принимают молодежь, общественные объединения, представители власти. Сегодня важно чтить подвиг наших дедов и прадедов. Акция – традиционное мероприятие, которое проходит в Дни молодежи на «Славянском базаре».

Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодёжь»-5

Чуть ранее участники прошлись по центральной улице Витебска торжественным шествием. Возглавило колонну молодое общественное объединение «Патриоты Беларуси». В шествии – самая активная и творческая молодежь страны.

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Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодёжь»-7

До начала мы успели пообщаться с первым секретарем Витебского областного общественного объединения БРСМ.

Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодёжь»-9

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного общественного объединения БРСМ: 
В этом году это новый формат. Мы объединили два дня в фестиваль молодежного творчества, который называется «Зажигает молодежь». И от этого происходили на протяжении июня и в рамках республиканской Недели молодежи отборочные туры для национального конкурса. А дни молодежных талантов – гранд-финал состоится сегодня, после официального открытия дней молодежи на «Славянском базаре».

Ребята приехали изо всех регионов нашей страны, каждая область представлена по-разному. У каждого есть своя тематика сегодня. Но самое главное, общий слоган – это «Единство, развитие и независимость», который мы сегодня поддерживаем.

# Славянский базар в Витебске-2021 # Виктор Пралич # Владимир Бабичев

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