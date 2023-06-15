Прямой эфир

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни

15 июня 2023 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшие семьи Витебской области сегодня, 15 июня, собрались в деревне Подсвилье Глубокского района. Здесь прошел областной этап республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За право представить северный регион на общенациональном конкурсе боролись 15 семей. Перед строгим жюри им пришлось показать свои лучшие способности в кулинарии, творчестве и даже физической силе.

Репортаж Виктора Пралича.

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-1

16 лет назад именно в Глубокском районе и зародился праздник, который вскоре перерос в республиканский проект «Властелин села». Это про лучшие семьи, для которых жизнь в деревне...

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-4

Наталья Шкиндер, участница областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:
Очень хорошо, не поверите. Очень хорошо и весело, все друг друга знают, все друг с другом здороваемся. Если нужна помощь, все друг другу поможем, обратимся. Это очень хорошо.

Ночь перед областным финалом у всех была короткой и бессонной – признаются участники. Ведь покорить жюри надо было и кулинарными изысками, и творческими способностями. Да и домашние дела никто не отменял. Но собрались и все успели.

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-7

И если во время творческих испытаний участники волновались (для многих это в новинку), то с колкой дров справились мастерски. Кажется, уже с закрытыми глазами могут распилить бревно, порубить на дрова и сложить в поленницу. Для главы семейства это естественная работа в череде домашних дел.

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-10

Все с детства закладывается.
– Я выбрала удачного мужа, вот и все.
– Да. И будем дальше побеждать.
– Честно, когда тренировались, было хуже намного, сейчас лучше.

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-13

Эмоции просто не передать словами, положительные, очень все нравится. Мы даже не ожидали, что будет так супер, так классно. С удовольствием бы еще поучаствовали. Нам очень понравилось.
– Сейчас очень интересно.

Большая семья Николая и Александры Кудрявцевых представляет Шарковщинский район. Среди болельщиков – два сына и дочка. А еще поддержать команду приехали близкие, родственники и даже соседи. Николай работает в лесхозе, Александра – на свинокомплексе. Говорят, что сельскую жизнь ни на что бы не променяли.

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-16

Александра Кудрявцева, победитель областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:
У меня было детство такое, что пришлось всему научиться: и дрова колоть, и пилить, и забить, и мебель перетянуть. То есть я мужчинам почти ни в чем не уступаю.

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-19

Касіў Ясь канюшыну, касіў Ясь канюшыну!

Еще один яркий конкурс. Здесь жюри оценивало косьбу. Учитывали качество и скорость. Работа непростая. Без опыта и сноровки не получилось бы такой идеальной поверхности.

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-22

Сергей Ерощенко, член жюри областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:
Дышится легко, настолько народ весь открыт, добродушный, доброжелательный. Это просто непередаваемо. Для городского жителя это просто супермероприятие.

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-25

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
В селе живут умелые, талантливые, находчивые, активные люди. Самое главное – с активной гражданской позицией. Они все люди от земли, все трудятся на предприятиях, в организациях и учреждениях. Они все действительно работают на благо родной Беларуси.

В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни-28

По итогам всех эстафет «Властелином села» Витебской области стала семья Кудрявцевых из Шарковщинского района. Именно они представят регион на республиканском конкурсе, который традиционно пройдет в июле во время праздника «Александрия собирает друзей».

# Конкурс # общество # Виктор Пралич # Владимир Бабичев # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вклад в алкоголизм близкого существенен. Насколько жена может быть виновата в запоях мужа?
15 июня 2023 18:27

Вклад в алкоголизм близкого существенен. Насколько жена может быть виновата в запоях мужа?

Может не употреблять долгое время. Как не сорваться бывшему алкоголику?
15 июня 2023 18:24

Может не употреблять долгое время. Как не сорваться бывшему алкоголику?

«Они нашли друг друга – зависть и недопесняры». Муковозчик об экстремистской либерде и судебной системе
15 июня 2023 17:34

«Они нашли друг друга – зависть и недопесняры». Муковозчик об экстремистской либерде и судебной системе