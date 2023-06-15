В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни

Новости Беларуси. Лучшие семьи Витебской области сегодня, 15 июня, собрались в деревне Подсвилье Глубокского района. Здесь прошел областной этап республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За право представить северный регион на общенациональном конкурсе боролись 15 семей. Перед строгим жюри им пришлось показать свои лучшие способности в кулинарии, творчестве и даже физической силе. Репортаж Виктора Пралича.

16 лет назад именно в Глубокском районе и зародился праздник, который вскоре перерос в республиканский проект «Властелин села». Это про лучшие семьи, для которых жизнь в деревне...

Наталья Шкиндер, участница областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:

Очень хорошо, не поверите. Очень хорошо и весело, все друг друга знают, все друг с другом здороваемся. Если нужна помощь, все друг другу поможем, обратимся. Это очень хорошо. Ночь перед областным финалом у всех была короткой и бессонной – признаются участники. Ведь покорить жюри надо было и кулинарными изысками, и творческими способностями. Да и домашние дела никто не отменял. Но собрались и все успели.

И если во время творческих испытаний участники волновались (для многих это в новинку), то с колкой дров справились мастерски. Кажется, уже с закрытыми глазами могут распилить бревно, порубить на дрова и сложить в поленницу. Для главы семейства это естественная работа в череде домашних дел.

Все с детства закладывается.

– Я выбрала удачного мужа, вот и все.

– Да. И будем дальше побеждать.

– Честно, когда тренировались, было хуже намного, сейчас лучше.

Эмоции просто не передать словами, положительные, очень все нравится. Мы даже не ожидали, что будет так супер, так классно. С удовольствием бы еще поучаствовали. Нам очень понравилось.

– Сейчас очень интересно. Большая семья Николая и Александры Кудрявцевых представляет Шарковщинский район. Среди болельщиков – два сына и дочка. А еще поддержать команду приехали близкие, родственники и даже соседи. Николай работает в лесхозе, Александра – на свинокомплексе. Говорят, что сельскую жизнь ни на что бы не променяли.

Александра Кудрявцева, победитель областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:

У меня было детство такое, что пришлось всему научиться: и дрова колоть, и пилить, и забить, и мебель перетянуть. То есть я мужчинам почти ни в чем не уступаю.

Касіў Ясь канюшыну, касіў Ясь канюшыну! Еще один яркий конкурс. Здесь жюри оценивало косьбу. Учитывали качество и скорость. Работа непростая. Без опыта и сноровки не получилось бы такой идеальной поверхности.

Сергей Ерощенко, член жюри областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:

Дышится легко, настолько народ весь открыт, добродушный, доброжелательный. Это просто непередаваемо. Для городского жителя это просто супермероприятие.

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

В селе живут умелые, талантливые, находчивые, активные люди. Самое главное – с активной гражданской позицией. Они все люди от земли, все трудятся на предприятиях, в организациях и учреждениях. Они все действительно работают на благо родной Беларуси.