В Витебской области за звание «Властелина села» боролись 15 семей. Оценили все прелести деревенской жизни
Новости Беларуси. Лучшие семьи Витебской области сегодня, 15 июня, собрались в деревне Подсвилье Глубокского района. Здесь прошел областной этап республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За право представить северный регион на общенациональном конкурсе боролись 15 семей. Перед строгим жюри им пришлось показать свои лучшие способности в кулинарии, творчестве и даже физической силе.
Репортаж Виктора Пралича.
16 лет назад именно в Глубокском районе и зародился праздник, который вскоре перерос в республиканский проект «Властелин села». Это про лучшие семьи, для которых жизнь в деревне...
Наталья Шкиндер, участница областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:
Очень хорошо, не поверите. Очень хорошо и весело, все друг друга знают, все друг с другом здороваемся. Если нужна помощь, все друг другу поможем, обратимся. Это очень хорошо.
Ночь перед областным финалом у всех была короткой и бессонной – признаются участники. Ведь покорить жюри надо было и кулинарными изысками, и творческими способностями. Да и домашние дела никто не отменял. Но собрались и все успели.
И если во время творческих испытаний участники волновались (для многих это в новинку), то с колкой дров справились мастерски. Кажется, уже с закрытыми глазами могут распилить бревно, порубить на дрова и сложить в поленницу. Для главы семейства это естественная работа в череде домашних дел.
Все с детства закладывается.
– Я выбрала удачного мужа, вот и все.
– Да. И будем дальше побеждать.
– Честно, когда тренировались, было хуже намного, сейчас лучше.
Эмоции просто не передать словами, положительные, очень все нравится. Мы даже не ожидали, что будет так супер, так классно. С удовольствием бы еще поучаствовали. Нам очень понравилось.
– Сейчас очень интересно.
Большая семья Николая и Александры Кудрявцевых представляет Шарковщинский район. Среди болельщиков – два сына и дочка. А еще поддержать команду приехали близкие, родственники и даже соседи. Николай работает в лесхозе, Александра – на свинокомплексе. Говорят, что сельскую жизнь ни на что бы не променяли.
Александра Кудрявцева, победитель областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:
У меня было детство такое, что пришлось всему научиться: и дрова колоть, и пилить, и забить, и мебель перетянуть. То есть я мужчинам почти ни в чем не уступаю.
Касіў Ясь канюшыну, касіў Ясь канюшыну!
Еще один яркий конкурс. Здесь жюри оценивало косьбу. Учитывали качество и скорость. Работа непростая. Без опыта и сноровки не получилось бы такой идеальной поверхности.
Сергей Ерощенко, член жюри областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:
Дышится легко, настолько народ весь открыт, добродушный, доброжелательный. Это просто непередаваемо. Для городского жителя это просто супермероприятие.
Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
В селе живут умелые, талантливые, находчивые, активные люди. Самое главное – с активной гражданской позицией. Они все люди от земли, все трудятся на предприятиях, в организациях и учреждениях. Они все действительно работают на благо родной Беларуси.
По итогам всех эстафет «Властелином села» Витебской области стала семья Кудрявцевых из Шарковщинского района. Именно они представят регион на республиканском конкурсе, который традиционно пройдет в июле во время праздника «Александрия собирает друзей».