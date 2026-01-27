В Витебской области дан старт серии открытых диалогов «ВНС: время конкретных дел»
Витебская область стала площадкой для откровенного и масштабного разговора. В регионе дан старт серии открытых диалогов «Всебелорусское народное собрание: время конкретных дел». Формат рассчитан на молодежь. Говорят о приоритетных направлениях программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры БРСМ, а также учащиеся и представители работающей молодежи встречаются с делегатами Всебелорусского народного собрания. В планах – обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.
Дарья Ходосевич:
Мы стараемся вести активную жизнь, которой должна сейчас жить молодежь. Делаем все, что есть в наших руках, что мы можем сделать. Встреча «Время конкретных дел» – это очень интересная для нас встреча. Очень интеллектуально Владимир Геннадьевич объяснил, на чем надо учиться, чему надо учиться.
Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мероприятие проводится с целью того, чтобы, во-первых, встретиться с активом Cоюза молодежи, чтобы донести основные тезисы послания Президента Республики Беларусь и главные приоритетности содержания принятых решений Всебелорусским народным собранием. Все категории нашего населения, и молодежь в том числе, должны быть в повестке, понимать, о чем сегодня говорит глава государства, как сегодня диктует время.
Формат диалоговой площадки призван вовлечь молодежь в государственные процессы и стать важным шагом от слов к действиям. Кроме того, у каждого будет возможность внести свои предложения по реализации социально значимых проектов.