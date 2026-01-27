В Витебской области дан старт серии открытых диалогов «ВНС: время конкретных дел»

Витебская область стала площадкой для откровенного и масштабного разговора. В регионе дан старт серии открытых диалогов «Всебелорусское народное собрание: время конкретных дел». Формат рассчитан на молодежь. Говорят о приоритетных направлениях программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры БРСМ, а также учащиеся и представители работающей молодежи встречаются с делегатами Всебелорусского народного собрания. В планах – обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.