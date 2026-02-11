На личном контроле Президента. В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности

Белорусские военные должны быть готовы в любой момент оперативно и профессионально ответить на любые вызовы и угрозы. Исходя из этой логики, в стране по поручению Президента и Главнокомандующего продолжается внезапная проверка Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексность, широта поставленных задач, а теперь еще и масштабность – именно так можно охарактеризовать новый этап проверки, который одновременно охватывает ряд регионов. Белорусские военнослужащие выполняют задачи в нескольких локациях: Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей.

Ситуация максимально приближена к реальной обстановке. Еще одна особенность в том, что выработана новая система проверки, при которой Президент и Главнокомандующий, минуя Минобороны и Генштаб, приводит в боевую готовность воинские части.