На личном контроле Президента. В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности
Белорусские военные должны быть готовы в любой момент оперативно и профессионально ответить на любые вызовы и угрозы. Исходя из этой логики, в стране по поручению Президента и Главнокомандующего продолжается внезапная проверка Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплексность, широта поставленных задач, а теперь еще и масштабность – именно так можно охарактеризовать новый этап проверки, который одновременно охватывает ряд регионов. Белорусские военнослужащие выполняют задачи в нескольких локациях: Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей.
Ситуация максимально приближена к реальной обстановке. Еще одна особенность в том, что выработана новая система проверки, при которой Президент и Главнокомандующий, минуя Минобороны и Генштаб, приводит в боевую готовность воинские части.
Вражеский дрон засекли над военной колонной. Оперативные действия личного состава и цель поражена. По легенде, маршруту техники пытаются помешать диверсионно-разведывательные группы. Условия максимально приближены к боевым. Задача военнослужащих – вести разведку по маршруту, в том числе с помощью операторов БЛА, и вовремя отражать атаки противника. А враг не дремлет, даже ночью.
В рамках внезапной проверки боеготовности марши в районы предназначения совершили сразу несколько подразделений в различных регионах страны. Сутки, чтобы отстроить жизнь с нуля в неизвестной местности, оборудовать систему охраны, инженерные позиции, наладить позиции огня, систему связи.
Усиленный батальон, входящий в состав сил немедленного реагирования 38-й десантно-штурмовой бригады, прибыл после 50-километрового марша. Военнослужащие вышли в район сосредоточения.
В нашем подразделении поставлена задача выйти в район сосредоточения и ожидать дальнейшего указания. Были районы оборудованы противодроновыми сетями, поэтому мы готовы встретить бой как здесь, так и выполнять задачи в отрыве от района сосредоточения. Погодные условия нелегкие. Видите сами, снег вокруг, вчера ночью снег был большими хлопьями. Но в целом все подготовлены, обеспечены вещевым имуществом, местами обогрева личного состава, питанием. Мы готовы терпеть все эти трудности. Нас для этого и учат, обучают. Вы в нас верите. Мы обучаем свой подчиненный личный состав.
Очки, аптечка, подсумки, чтобы магазин было удобно положить. Основная задача Главнокомандующего – это проверять надежность и стойкость тех людей, которые, в принципе, стоят на защите нашей страны в данный момент. Поэтому необходимо знать, насколько мы готовы к различным ситуациям.
План действий засекречен. Военнослужащие получают информацию, если бы ситуация развивалась в реальной боевой обстановке. После каждого выезда техника маскируется, а над расположением зависают дроны. Задача – обнаружить и обезвредить.
На круглосуточной службе и четвероногий десант. Пес по кличке Граф успешно справляется с проверкой боеготовности: поднести аптечку и жгут, учуять чужака или порох. Пойти по незнакомому следу, снабдить дополнительными боекомплектами. Незаменимый помощник солдата. А еще очень обаятельный напарник держит в тонусе ночной патруль и помогает военнослужащим справляться со стрессом.
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